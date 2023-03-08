女神節笑不出來！不孕症權威憂台女生育力：25歲女卵巢像40歲

▲茂盛醫院院長李茂盛指出，門診就遇到25歲女性卵巢猶如40歲。（示意圖、非當事人／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今天是三八女神節，台中茂盛醫院公布去年女性生育力統計，超過5%以上的30歲以下女性生育力很差，難受孕，卵子庫存量AMH小於1。茂盛醫院院長李茂盛透露，門診上就遇到25歲女性卵子量很稀少，猶如40歲女性，呈現卵巢早衰情況、恐提早停經，提醒已婚婦女AMH在2以下者，可申請「擴大試管補助方案」搶時間快點生育。

茂盛醫院在今天公布111年度針對5157位來院檢查AMH的婦女進行統計分析，結果發現30歲以下AMH小於1.2者，面臨卵巢早衰的窘境、卵子庫存量太低，這群生育力極差的族群有5.2%，很可能會提早停經。

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茂盛醫院執行長、醫師李俊逸指出，若是未婚女性AMH在1以下，無論年紀大小都應儘速就醫，可考慮凍卵以免未來淪為不孕族群。倘若AMH落在2至5之間屬正常值的婦女，尚未有結婚計劃的話，最具CP值的凍卵年紀則為34歲，因為35歲以上卵子質量會極速下降。

▲茂盛醫院也建議備孕夫妻可採地中海型飲食，也要留意生活作息，才有機會提高懷孕率。（圖／記者游瓊華攝）



此外，現代人壓力大，時常熬夜、外食，飲食不正常、不均衡等生活型態，也是導致不孕的原因。李俊逸醫師建議備孕夫婦睡眠要充足規律，並採行「地中海型飲食法」，攝入大量蔬菜、五穀類，還有適量的海鮮、白肉，使用橄欖油代替其他油質，糖分攝取也要節制。