母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

▲有「送子爺爺」之稱的李茂盛催生曾家三代，日前一同慶母親節。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

5月14日就是母親節了！台中市茂盛醫院邀請現年60多歲的曾女士與女兒林小姐、女婿及剛出生的寶寶回院慶祝母親節。曾女士表示，自己跟女兒都因婚後多年不孕，經有「送子爺爺」稱譽的李茂盛院長，採取人工生殖技術助孕下，圓了當媽媽心願，感謝李院長催生了曾家三代生生不息的幸福。

曾女士透露，30多年前因子宮中隔求助李茂盛院長診治後，自然懷孕產下大女兒。事隔10年一直未曾再孕，再次求診後接受人工授精生下二寶。曾女士的大女兒林小姐結婚6年，始終無法受孕，曾女士很擔憂，去年求助李院長做第4代試管技術，在今年元旦順利產下虎寶寶。曾女士感謝李茂盛讓不孕多年的母女，都能順利圓夢當媽，是名不虛傳的「送子爺爺」。

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李茂盛表示，曾女士因子宮中隔經過診治後，自然懷孕產下第一胎，到要生育第二胎時已經年逾40歲，沒有時間再浪費，直接接受人工授精成功生下二女兒。

去年，曾女士的大女兒林小姐結婚6年始終無法受孕。林小姐說，她試過很多懷孕方法，連助孕的健康食品也連吃3年都沒效。因為已經年逾30歲，不想再拖成高齡產婦，去年1月到茂盛醫院進行第四代人工授精，今年元旦當天產下期盼多年健康虎娃，圓了當媽媽心願。