小手小腳超可愛？醫師提醒2歲後超會吃4特徵：當心小胖威利症

▲醫師提醒，如果寶寶體重過胖，還出現小手小腳、杏仁眼等症狀，就要小心可能是小胖威利症。（示意圖，非當事人／免費圖庫PAKUTASO）

記者游瓊華／台中報導

印尼一名出生僅16個月的「巨嬰」體重已經超越正常8歲小孩，只能塞進3XL尺寸的尿布，嬰兒車根本載不動他，甚至穿得下爸爸的衣服讓人咋舌。茂盛醫院遺傳實驗室主任李月君博士指出，少數胖寶寶可能是小胖威利症等遺傳性疾病導致，若發現寶寶小手小腳、杏仁眼、膚色較淡、發展遲緩慢等臨床特徵，應儘早帶往醫院進行檢測與治療，以免延誤黃金治療期。

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▲茂盛醫院小兒科陳思穎醫師提醒，寶寶出生後要留意其生長曲線是否異常，控制飲食。（圖／茂盛醫院提供）



茂盛醫院小兒科醫師陳思穎表示，醫院日前也接獲一例1歲男寶寶，男寶寶的生長曲線百分位大於99，已屬肥胖，所幸寶寶也有同步長高，經建議家長幫忙調整飲食之後，寶寶就沒有再繼續胖下去。

陳思穎強調，糖尿病孕婦因其胰島素分泌異常所以會生出體型較大的胎兒，所以出生時都會比一般寶寶還大隻，但不管孕婦是先天或後天糖尿病，生下的寶寶都需要長期觀察，從出生起持續追蹤其生長曲線。

▲胖寶寶小手小腳超可愛？醫師警告：當心小胖威利症。（圖／茂盛醫院提供）



另，茂盛醫院遺傳實驗室主任李月君指出，患有「小胖威利症」的寶寶，在大約兩歲之後，因為大腦飽食感缺陷，導致過度進食而形成肥胖，這類的孩子在外觀上容易出現：小手小腳、杏仁眼、膚色較淡(缺乏色素)、發展遲緩等臨床特徵，如不加以治療控制，之後容易有糖尿病等代謝方面的疾病。