忍淚嫁女兒！爸真心話逼哭人　對新郎說「若不愛了帶她回我身邊」

▲新娘父親對新郎說的一番話，讓眾人紅了眼眶。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名父親在寶貝女兒婚禮致詞時真情流露，在獻上對新人的祝福之後，也說「如果你有一天變了心，不再愛我的女兒，請你不要傷害她，讓她回到我身邊就好。」這一番話不但讓他自己落下男兒淚，也讓新娘、新郎、在場賓客都紅了眼眶，新娘也說，這是她第一次看到爸爸流淚。

女子Kylie Yeo在6月18日這天辦婚禮宴客，依據現場拍攝的影片，新娘父親牽著新娘的手，緩緩朝新郎的方向走去，當父女倆走到新郎身邊時，新娘父親也對著新郎說，「我把我的寶貝女兒交給你，也知道你很愛我的女兒」，希望新郎能用心愛護、照顧女兒，無論任何情況，要把她放在第一順位。

新娘父親接著為新人獻上祝福與祈禱，現場賓客相當感動。最令人揪心的是，新娘父親語帶哽咽地說，「如果你有一天變了心，不再愛我的女兒，請不要傷害她，只要把她帶回來，讓她回到我身邊就好。」

聽到這句話，新郎保證「這不會發生的」，新娘父親點點頭，拍著新郎的手說「好，我的寶貝女兒是你的了。」隨後新郎、新娘與新娘父親緊緊相擁，在賓客的鼓勵與掌聲之下，3人擦去眼淚，也露出笑容。

這段影片事後被新娘上傳至TikTok平台，迄今影片觀看人次達540萬次。新娘受訪時說，這是她第一次看到父親哭泣，很感動，也很驚訝，因為不知道父親有準備這段話。許多網友看完影片後提到，新娘父親的這番話真的太催淚，能夠感同身受，邊看邊流淚。