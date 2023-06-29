藍白批「私大補助2.5萬」大撒幣　綠列數據：勿為選舉抹黑對的政策

▲民進黨立院黨團副書記長洪申翰、教授林志潔、幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教權，行政院會今（29日）將通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，包含補助私立大專學生1年2.5萬元。最快2024年2月實施，估有近60萬人受惠。相關政策被在野黨批評是「大撒幣」。民進黨團回應，目前公立大學跟私立大學資源差距過大，這是有關教育平權的政策，請在野黨不要為自己的選舉，把對的事抹黑成政策買票。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，教育部2020年對各大學生補助787.9億，台大平均每個學生23萬、清大21.4萬、但私立部分，淡江1.3萬、輔大1.2萬，很明顯整個教育平權落差太大，目前有89.3萬在學大學生，其中20.7％獲得教育部學雜費減免，其中將近8成是私立大學學生，私大學生必須得到政府更大支持。

莊瑞雄指出，這個政策是拉近公立大學跟私立大學資源差距過大問題，避免學生因為就讀學校不同，而有如此大的差異，說這個政策是大撒幣，顯然是了解不夠深入。很多縣市都在講交通平權，教育也要，念私立大學學生比例高達66％，不要讓他們因為就讀學校不同就拉大差距。

民進黨團幹事長劉世芳指出，這個政策並非是「大撒幣」的膚淺補貼，而是想要嘗試透過這樣的計畫，翻轉教育資源分配的部分。今天行政院會通過後，下個會期會以預算方式送到立法院。

劉世芳直言，不能夠排擠現有教育預算，可能會用外加預算方式送到立院，民進黨團也會嚴格審查，這是有關教育平權、翻轉學生就學資源不足的政策，請在野黨不要用大撒幣跟政策買票的簡單字眼蓋過，可以問問周遭正在暑期打工的私立大學學生心裡怎麼想。

民進黨團副書記長洪申翰直言，當賴清德提出這樣的政見後，在野黨就用大撒幣、政策買票的口號批評，若在野黨反對校正原本的不公平、達成教育平權目標，就直接說。非常多學生對這樣的政策表達高度支持，解決長期以來不公平的地方以及經濟弱勢學生的負擔，賴清德跟行政團隊推出對的政策、幫助需要的年輕人，這有什麼好反對？請在野黨不要為自己的選舉，把對的事抹黑成政策買票。

洪申翰質疑，難道政府資源不應該放在促進平權的領域中嗎？這不就是公共資源應該投入的地方？難道要像柯文哲一樣主張畢業起薪不夠高，就應該縮編、淘汰科系嗎？用對的政策、公共資源幫助需要的人，這是政府該做的事情，請在野黨不要為了選舉利益抹黑對的事情，非常不可取。

民進黨立委許智傑表示，自己相當支持補助私校學費，降低學生和家長的負擔，這是不分藍綠白全民都會支持的方向，正好現在有足夠財源可以推動，自己也會在立法院全力支持，包括0－6歲幼托補助、12年國教、私校學費補助等，「國家跟您一起養，讓我們的孩子們受到最好的教育。」