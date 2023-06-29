陳明通月退俸到手「終身每月領6萬」　教授、政務官年資併計

▲教育部通過陳明通退休案，根據推算，陳明通至少可領月退6萬以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前國安局長陳明通因對學生論文指導不周，台大教評會審理後認定情節未達解聘程度，但給予3項懲處，教育部日前也依法審定同意陳明通退休，外界相當好奇陳明通可領多少退休金，一名台大教授私下表示，包含教授在內的絕大多數軍公教人員，都是選擇領月退俸，以教授月薪10萬來計算，月退金額大約是薪水的6成到6成5，換言之，每個月至少可以領6萬，而且「活越久、領越多」，直到過世為止。

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦雙雙被台大遭撤銷學位，兩人的指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處。

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台大日前曾表示，台大是審理懲處案，陳明通能否退休的權責在教育部，而台大也將審議結果送到教育部，而教育部日前也依法審定同意陳明通退休，審定結果也已函覆台大。

在教育部同意陳明通退休後，外界相當好奇陳明通可領多少退休金，包括擔任國安局長職務，是否可以領更多退休金，一名台大教授表示，政務官沒有退休金，但借調擔任政務官仍可算入年資，只要年資滿25年，依法就可以退休並領取退休金。

雖然退休金可選擇月退跟一次領，但該名台大教授表示，除非是身體因素或想做生意，否則絕大多數教授退休後，都是選擇領月退，因為「活越久、領越多」，可領到過世為止，至於可領金額，若以教授月薪10萬來計算，月退可領原本月薪的6成到6成5，換言之，至少每月可領6萬元。