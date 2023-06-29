少子化風暴「頂大窄門變寬了」　連續2年錄取率破10%

▲受到少子化影響，要上台大等頂大不再是擠窄門。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，不僅私校停招、停辦消息頻傳，現在念頂大也不再是「擠窄門」！根據大學問網站統計，包括台大、成大、清大、陽明交大及政大等頂尖大學，今（112年）學測整體錄取率再次突破一成，來到10.35％，而且是連續兩年超過一成，這也意味著，每10名學測考生，就有1名可以進入過去被視為「窄門」的台成清交政，成為頂大新鮮人，依照此趨勢，預估未來學測頂標生都能上頂大。

受到少子化影響，學測考生5年來減少將近2萬人，生源大減，也導致私校頻頻爆出停招、停辦消息，也導致念頂大不再是擠窄門。

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大學問執行長魏佳卉指出，包括台大、成大、清大、陽明交大及政大，今年學測整體錄取率再次突破一成，來到10.35％，代表每10名學測考生，就有1名可以進入頂大窄門，而未來5年，每年學測考生將逐年減少3到5千人，5年後，考生人數將再少2萬人，屆時高中畢業生進入頂大比例將達12％到13%，等同學測頂標生都可以上頂大。

除了少子化外，魏佳卉分析，配合國家政策，行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%，在過去5年促成台成清交政等頂大，每年增額錄取328人，也是窄門變寬的原因。

▲受少子化影響，頂大窄門變寬，連續2年錄取率破10%。（圖／大學問網站提供）

台大窄門逐年打開，對台灣學生與家長而言，可能是好消息，但魏佳卉認為，對台大等頂大而言，學士班招生人數沒有因少子化同步減招，學生素質將會隨著錄取率提高而下降，因為短短5年內，頂大錄取率提高近2%，頂大課程必須調整。

魏佳卉指出，各大學近年陸續為大一新生，推出各種先修班學分，也是補強學生基本能力不足，以便未來面對頂大的授課強度，而頂大教授必須投入更多時間，進行大一新生補救教學，相對排擠學術研究時間與資源，如此的惡性循環，恐怕拖累爭取世界頂尖大學排名的能量。