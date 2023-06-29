高三男監獄「膠帶封口鼻亡」警自殺結案　父質疑：雙手被銬怎自殺

▲男子看守所膠紙封口鼻自殺。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省邵東市一葉姓父親爆料稱，2021年6月，他19歲的兒子小葉在邵東市看守所羈押期間死亡。邵東市人民檢察院出具的鑑定意見通知書顯示，小葉是膠帶纏繞口鼻致機械性窒息。對此結果，葉鵬質疑稱，「他雙手被銬怎麼自殺？」

據《大皖新聞》報導，據葉父反映，2021年2月，他的兒子小葉因故意傷害罪被刑事拘留，關押在邵東市看守所。同年6月3日晚11點左右，他接到公安局通知稱小葉出事了，讓他到醫院去。

6月6日早上，葉父被告知在兒子的死亡通知書上簽字，這期間他沒有見到過兒子，只在當晚送往殯儀館的車上看到了一眼。葉父說，警方告訴他，小葉是自殺，是在看守所內的律師會見室用膠帶纏住口鼻窒息身亡。

根據邵陽市人民檢察院2021年8月出具的一份《被監管人死亡事故調查結論通知書》顯示：2021年6月3日羈押於邵東市看守所的被監管人小葉自殺、經搶救無效於2021年6月5日死亡事故發生後，本院組織聯合調查組開展了巡回檢察。

經調查，所調取的證據相互印證，證明被監管人小葉是自殺死亡。調查發現，少數警察、輔警責任心不強，履職不到位是本次被監管人死亡事故發生的直接原因，同時也反映出邵東市看守所對監管安全重視不到位，監管制度不健全，執行制度不嚴格等一些亟待解決的問題。對調查中發現的違規違紀違法問題線索將依照規定移送有關機關（部門）處理。

針對此事，邵東市公安局工作人員於近日接受媒體採訪時表示，「監控沒有缺失，整個過程是很明顯的，檢察院是全程介入的，包括紀委也是按程序該追究責任的也在追究責任。」

「他雙手被銬著，他怎麼自殺呢？我至今沒有看到他自殺的監視器畫面，就連他偷拿膠帶，藏匿膠帶的監視器影片我也沒看到」，葉父表示，他並不認可檢察院出具的調查結論，他表示，會見室內沒有安裝攝像機，外面的攝像機照向會見室有部分盲區。

那麼小葉究竟是如何自殺？是否有直接的監視器畫面？履職不到位的民警和輔警是否受到相應處分？針對這些問題，28日下午，邵東市公安局行政辦公室一名輔警表示，她知道小葉的事，但是具體案情她不清楚。她提供了邵東市公安局政工科辦公電話，但媒體於當天下午多個時段分多次去電，電話始終無人接聽。

隨後，邵東市紀委上級部門邵陽市紀委相關科室工作人員說，「如果相關公職人員觸犯到紀律問題，案件一般會被移送到邵東市紀委，邵東市紀委會做出相應的處分。」

「聽說紀委處分並公示了3名涉事人員，其中1個輔警被開除」，葉父表示，對於這個處理結果，沒有人明確告知他。葉父強調，他希望相關部門調查清楚，還原真相。

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