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指澳豐基金靠「兆富」在台詐2千億　賴香伶轟：金管檢調失能

▲賴香伶29日舉行「香港基金來台詐騙 台灣幫凶大現形！兆富無良業務出來面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴香伶29日舉行「香港基金來台詐騙 台灣幫凶大現形！兆富無良業務出來面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

澳豐金融集團5月底宣告倒閉，引爆台灣史上最大金融詐騙案。民眾黨立委賴香伶今（29日）表示，她陸續接獲許多陳情與內部資料檢舉，發覺澳豐基金能在台「暢銷無阻」，乃是依靠在台代銷公司「兆富財務管理顧問公司」與其旗下業務人員的推廣，吸金金額由百億膨脹成2000億。賴香伶也說，她有照片為證，澳豐就是兆富，自始自終都是同家公司，並非代銷或代理關係。

賴香伶29日舉行「香港基金來台詐騙 台灣幫凶大現形！兆富無良業務出來面對」記者會，邀請受害人代表及律師出席。賴香伶說，她抽絲剝繭近期陸續接獲的陳情與內部資料檢舉，發覺澳豐基金能在台「暢銷無阻」，乃是依靠在台代銷公司「兆富財務管理顧問公司」與其旗下業務人員的推廣。

賴香伶說，該公司利用金管會監管的漏洞，反替自身公信力背書並做為行銷賣點，又趁調查局偵辦期間，大肆擴張組織，讓吸金金額由百億膨脹20倍成2000億，令人震驚本應保護民眾的政府機關，卻反倒成詐騙集團幫兇。賴也說，她有照片為證，澳豐就是兆富，自始自終都是同家公司，並非代銷或代理關係。

賴香伶指出，兆富公司內部採取高額獎金的非法傳銷模式，彼此各部門各自獨立運作，讓追線索增加相當大的難度。金管會拒絕民眾要求以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄啟動互助追償機制，但兆富卻早已在多年前銷售介紹文件上列出該備忘錄前身的「中馬投資保障協定」作為行銷噱頭，這些國際合作追償機制不僅沒有保障民眾，反倒成了吸引民眾落入陷阱之誘餌。

賴香伶直言，調查局告知金融案件平均要調查超過3年，加上正式進入司法程序，約等於預告有5年的犯罪空窗期，而兆富也正是透過這5年吸金擴大20倍的規模。

律師洪士傑說，兆富公司及業務行為，可能涉犯銀行法或違法多層次傳銷，也希望調查局能盡速就入調查，以便釐清金流。受害者代表則提醒，市面上目前也有許多兆富業務利用各種方式阻止受害人報警或進行訴訟，不僅拒絕承認有違法代銷的事實，還會偽裝成受害者混入自救群組。

賴香伶強調，澳豐基金案本質就是一宗詐騙事件，已知台灣兆富公司更是幫凶，希望此案受害者能勇敢站出來，提供檢調相關資訊，加速釐清其犯罪事實，幫助自身受害者討回公道，追討被騙損失，並同時要求我國政府全力協助被害人了解境外詐騙金流去向，進行追討返回。

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶舉行「香港基金來台詐騙 台灣幫凶大現形！兆富無良業務出來面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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