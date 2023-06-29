台東男遭詐騙夜奔台南付300萬元　車手拿走百萬...加油千元就落網

▲台南市警白河、玉井分局，聯手攔截圍捕，緝獲詐欺車手2名，查扣被害人現金100萬元，全案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台東1名76歲男子遭假投資詐騙，夜奔台南打算拿300萬元給車手，但被其子及時制止，車手拿走100萬元駕車逃逸，台南市警白河、玉井分局，聯手攔截圍捕，緝獲詐欺車手2名，順利拿回被害人的100萬元現金。

住台東縣1名76歲男子，因半年前加入LINE投資群組，最近收到抽中股票34張訊息，要繳交230萬股票錢，獨自前往農會領取現金300萬（分3袋各100萬元），於6月28日夜間自行駕車至台南市後壁區，準備交付予該公司專員（詐騙車手）時，為被害人兒子發現制止，但是車手仍然拿走其中1包（100萬元）並駕車逃逸。

白河分局接獲報案後立即通報各單位實施攔截圍捕，經玉井分局南化分駐所員警，於28日晚上7時許在玉井區台3線上攔到該車，會同白河分局員警查獲25歲陳姓及25歲吳姓2名詐欺車手，起獲贓款99萬9000元（已加油花費1000元）、偽造公司印、私章及作案手機等物，目前除持續向上溯源，朝詐欺集團偵辦，全案詢後依詐欺罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

被害人原本堅稱僅是投資股票，並未受到詐騙，經警方詳細說明，拿出查扣偽造公司印章等物，告知此為常見之「假投資」詐騙手法，老翁大夢初醒，始驚覺遭詐騙，感謝警方即時查獲詐騙車手保住其老本。

白河分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，網路社群平臺臉書、Line充斥各種假投資廣告，易為詐騙集團所投放，甚至假借股市名人、富商名義取信民眾，特別提醒「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，一定要提高警覺，以免血汗錢遭騙，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。