侯友宜團隊告綠營「餵藥案」散播謠言　應曉薇：賴清德應親自到警局說明

▲台北市議員應曉薇。(資料照／記者李毓康攝)

政治中心／台北報導

針對國民黨總統擬參選人侯友宜競選辦公室，在6月24日前往臺北市政府警察局中正第一分局，提告民進黨總統擬參選人賴清德及其競選辦公室發言人戴瑋姍疑散佈假訊息，造成新北市幼兒園家長恐慌一案，台北市議員應曉薇表示，賴清德除應親自到警局說明，更應公開道歉。

應曉薇指出，基於監督之責，26日要求中正第一分局應於兩日內寄發通知要求當事人說明並儘速完成調查後移請地方法院進行裁處。而根據了解，中正第一分局已依程序於112年6月27日上午10時30分以違反社會秩序維護法通知程序分將通知書送抵民進黨部。

▲侯友宜競選工作室發言人柳采葳等人，日前到北市中正一分局對賴清德、戴瑋姍提告。（圖／記者邱中岳攝）



中正一分局表示：「本案相關通知程序係依社會秩序維護法第41條第1項規定辦理，另有關警察機關製發通知書說明日期，法無明文規定，按警察機關調查程序通知日期實務採7至10日為多數，此係警察機關調查程序之行政裁量權。本案違反社會秩序維護法通知情形在112年6月26日製發違反社會秩序維護法案件通知書，通知被通知人賴 ○○及戴○○說明，並於112年6月27日上午10時30分合法送達，違反社會秩序維護法案件通知書載明被通知人得委任代理人到場，但應提出委任書狀。」



應曉薇表示，賴清德身為現任副總統、民進黨黨主席、又為下屆總統擬參選人，應接受全民檢驗親自到案說明，倘賴清德委任代理人說明，則表示身為總統擬參選人無擔當可言。應曉薇認為，賴清德及競選團隊除應本人配合調查，更應公開向這次風波中家長與全國幼兒家長，以及為「濫用言論自由」造成社會紛擾向全民道歉。