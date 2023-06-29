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「已沒服貿還談何重啟？」　柯建銘批柯文哲、侯友宜：沒法律常識？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，引起議論，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘29日表示，服貿在2014年被民進黨團復議為無效決議，從此胎死腹中，甚至院會亦未曾審議，形同廢止，在立委屆期不連續下，服貿就此結束沒有了。柯文哲、侯友宜連基本法律常識都沒有，服貿已屆期不連續，失效廢止了如何重啟？兩人是無知還是惡意？

柯建銘表示，最近台灣天空「異常服貿」，柯文哲談重啟服貿，又說反黑箱不反服貿，意在向中國表態，侯友宜情急之下，亦高喊重啟服貿，兩人競相比草包、不負責、胡言亂語，要把台灣綁進中國，不知今夕何夕。

柯建銘指出，在全球政經局勢大巨變，及台海局勢緊張的時刻，台灣沒有任何需求及條件下，10年前的服貿要重啟？是要引清兵入關，羊入虎口？二位要選總統的人，如此無知不負責，不顧國家安危，豈可不痛斥之。

柯建銘解釋，為什麼自己要說已經沒有服貿，還談什麼重啟，在《立法院職權行使法》第13條如此規範，每屆立法委員任期屆滿時，除預（決）算案及人民請願案外，尚未議決之議案，下屆不予繼續審議。這就是所謂屆期不連續，法理至明。

柯建銘直言，第8屆立委期間（2012/02/01～2016/01/31），服貿有在立院審查通過嗎？當然沒有，雖只有2014年3月17日張慶忠半分鐘違法通過決議，但3月24日被民進黨團復議為無效決議，從此胎死腹中，甚至院會亦未曾審議，形同廢止，所以在屆期不連續下，服貿就此結束沒有了。

柯建銘表示，服貿協議第24條（生效條款）本協議簽署後，雙方應各自完成相關程序並以書面通知另一方。本協議有雙方均收到雙方通知後次日起生效，「服貿協議有完成國會審查程序嗎？當然沒有。」

柯建銘直言，由此觀之柯文哲、侯友宜連基本的法律常識都沒有，服貿已屆期不連續，失效廢止了，如何重啟？兩人是無知還是惡意？台灣人民可選他們當總統嗎？「歷史的慶幸，十年前我們擋住了服貿。感謝當年所有反服貿的台灣人民，否則今日台灣後果何其不堪想像⋯⋯天佑台灣！」

柯建銘直言，大家都知道馬英九總統任內，最被詬病的就是傾中的兩岸政策，執意把台灣鎖入中國，也是台灣人民最不放心的地方，形成抗中保台，導致最後狼狽下台，交出政權。

柯建銘也回顧服貿協議的時序：

1、2011年2月，馬英九宣布啓動服貿協議之協商。

2、2013年3月，陸委會授權海基會與海協會進行協商。

3、2013年5月17日，陸委會授權海基會與海協會進行兩會會談及簽署協議。

4、2013年6月21日，立法院第一次臨時會期間服貿協議簽署儀式、記者會，全國震驚譁然，完全黑箱，國會亦被蒙蔽，過程及內容連王金平前院長事前亦完全不知。

5、2013年6月25日，民進黨立法院黨團佔領立院主席台，早上8點我至中央黨部面報蘇貞昌主席，共定4大原則，針對服貿協議本文及承諾表需

（1）逐項審查、逐項表決（64項）。
（2）條文24條須逐條審查、逐條表決。
（3）不得予全案包裹表決。
（4）非經立法院實質審查通過，不得啓動生效條款。

柯建銘表示，自己銜黨主席蘇貞昌之命、交代下，與幹事長潘孟安、書記長邱議瑩在王金平院長主持朝野協商中，與毛治國副院長及國民黨黨團林鴻池、賴士葆、林德福唇槍舌戰、衝突激辯後，在國民黨黨團終完全同意下，與親民黨李桐豪、台聯黨許忠信、黃文玲共同簽下最關鍵歷史性的同意書，而後在院會宣讀通過。定下服貿後續嚴謹審查程序，非一般查照案，是嚴格的審查案。

就是所謂「國會保留」、「立法保留」須國會同意及修法通過，服貿要走國會程序是嚴謹的。

6、2013年6月27日，行政院院會通過服貿協議，送立法院備查，但已改審查在先。

7、2013年7月30日，立法院第二次臨時會，立院院會通過報告事項，將服貿交付8個委員會聯席審查。

8、2013年8月6日，立法院第二次臨時會時，朝野協商通過服貿須再召開16場公聽會，民進黨與國民黨各開8場，並邀集各產業公會及工會代表，方可進行實質審查。

9、2014年3月10日，陳其邁召委主持最後一場公聽會，前後共7個月。

10、2014年3月12、13日，陳其邁主審服貿、國民黨怕民進黨採拖延戰術，杯葛委員會，不讓民進黨主審服貿

11、2014年3月17日，張慶忠搶排委員會，半分鐘通過審查，爆發嚴重衝突。

12、2014年3月18日，下午吳秉叡、蕭美琴、吳宜臻委員發動70小時禁食抗議，當晚太陽花學運爆發，學生佔領議場，要求退回服貿、重啟談判。

柯建銘表示，史詩級的太陽花學運，召喚台灣青年學子主動關心國事，沛然成風，席捲全台，感動萬千。這股風潮力量後投射於柯文哲台北市長選舉，引起柯文哲旋風，但今柯背離初心及民意，此時此刻大喊「反黑箱，不反服貿」，2014年利用反服貿當選台北市長，現為總統大位，討好中國，卻不反服貿，是非顛倒，前後不一，背離民意，必遭唾棄，吞敗果。

柯建銘指出，最近侯友宜亦大喊重啟服貿，與金溥聰接執行長必有關聯，重回馬金體制、親中路線，與國台辦唱和服貿互利雙贏，態度明顯，台灣人不可不注目其後發展。

柯建銘表示，2024年一場世紀之戰序幕已拉開，這是終極之戰，也是台灣生存之戰，金溥聰必操作假和平、真親中，同時販賣戰爭恐懼與柯文哲分進合擊，不可不防。

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