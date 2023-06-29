侯友宜找金溥聰救選情　最新網路民調結果曝

▲ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫，由國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜親自召開記者會，宣布首波競選辦公室人事，由前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，能否幫助選情，引來各界關注。根據入口網站《Yahoo奇摩》最新網路民調顯示，有31.9%民眾認為助益極大，而侯友宜的看好度以34.0%奪第一。

侯友宜指出，金溥聰將負責選舉策略規劃與執行，統合所有戰力，是這次競選團隊中的重要領軍。金溥聰則表示，過去這幾年他其實已經淡出政治圈，這次復出是因為看到侯友宜願意擔負這個重責大任，而這個重任牽涉國家未來前途，「這是一場非常艱苦的仗，我願意盡我個人力量幫助侯友宜，不是為了個人，是為了國家跟下一代」，雖然跟侯友宜過去沒有深交，但就他長期觀察台灣的政治人物，侯友宜有非常多珍貴的特質，「正直、正派、誠實、誠懇，更重要的是謙虛」。

《Yahoo奇摩》28日發起網路民調，截至29日上午為止，共有7100人參加，其中，針對侯友宜邀金溥聰入競選團隊，有31.9%認為助益極大，另有所助益的有17.0%，助益甚微16.0%、毫無助益22.6%、不知道／沒意見12.5%。

至於2024總統大選看好誰會出線，侯友宜（國民黨）34.0%、柯文哲（民眾黨）29.2%、賴清德（民進黨）18.2%、不知道／沒意見18.6%。