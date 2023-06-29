▲前總統府發言人Kolas Yotaka。（ 資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚隨扈不倫戀，請辭獲准，但也發出聲明強調，她並不知道男方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。民進黨立委許智傑說，要釐清說男方當時有沒有講清楚有沒有離婚，如果沒有，那男的問題比較大；如果女方知道狀況，當然要負責任。

Kolas遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓已婚隨扈。根據《鏡週刊》報導，兩人還有意生子，並將取名為Lucy，讓正宮一狀告上法院，求償百萬。

許智傑在《TVBS戰情室》表示，清官難斷家務事，那是男女之間的事，現在要釐清說男方有沒有講清楚有無離婚，沒有的話就是男的問題比較大，但如果Kolas知道狀況，當然你要負責任。政治人物本來就要管理好自己，不管你對誰。

總統府發言人林聿禪28日表示，相關報導為Kolas個人私領域事務，府方沒有進一步評論，並盼其妥為處理；另為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas稍早已向總統請辭總統府發言人一職，而總統蔡英文也予以准辭。

Kolas則表示，周刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，她並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為，「我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清」。