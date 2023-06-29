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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝志偉細讀黑人聲明　點出重點「值得關注的一個案件」

▲黑人聲明文被打臉。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲黑人捲性騷風波。（圖／翻攝自黑人臉書）

記者皮心瑀／台北報導

藝人大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾，遭他全盤否認，更發出聲明表示將提告，要求當事人賠償新臺幣1000萬，還要她於臉書刊登道歉啟事。遠在德國的駐德代表謝志偉也關心此案，並直言這是很值得關注的一個案件。

謝志偉說，黑人的聲明措詞非常值得研究，內容寫著「。。。2012年7月香港製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈（按：即「大牙」）女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」既然是否認指控，那「周宜霈女士（之指控毫無根據、全屬虛偽不實」這句話就已簡短有力，充分達到否認的目的了。為何還需添上後面這句話「當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。」

謝志偉分析，「當事人行事坦蕩」不是否認或反駁的用語，而是「敢作敢當」的????諾，故後接「如有行為缺失（，）絕對願意積極面對」。這樣的句型和前面用「虛偽不實」而不用「虛構揑造」，可放在一起讀。然而，「若有不實指控」後面接的句子，照理應該是「造成本人名譽受損」才對，卻直接跳到廣義的第三者，也就是社會大眾，因此讀至此就會產生一個疑問，「本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」那，並非要追究「造成當事人名譽受損」的責任，而是要追究「耗費社會大眾視聽及媒體資源」的罪過囉？那去提告的不就應該是「社會大眾」嗎？

謝志偉感嘆，在這種至今對女性猶危機重重，犬牙知錯的黑社會裡，身為兩個女兒的父親，不由想起，1982年他在德國某個教室裏聽到一位勇敢女性的那句話，「絕對不要驚慌失措！」任何情況下都如此。

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