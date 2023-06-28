總統怒批「學測太難」　南韓政府出手了！頒布對策阻止補教業氾濫

▲南韓高中考生在去年的修能考試前，在教室專心自習等待，近年考題難易度被認為偏難。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓補教業盛行，其中多以升學為導向，協助高中3年級考生在大學入學考試破解「殺手考題」、獲取高分，然而卻導致去年學生家長在補教投入的總費用高達26兆韓元，創下歷年來的紀錄。為此，南韓尹錫悅政府26日頒布政策，要求入學考試應排除殺手考題、禁止命題委員以補教業營利，以求杜絕補教業氾濫等亂象。

根據《韓聯社》，南韓政府曾經於2014年頒布「減輕補教費用負擔、公立教育邁向正常化之對策」，試圖緩解大學修學能力試驗（以下簡稱修能，수능，相當於台灣的學測）考生和家長們在準備應試時的負擔。如今時隔9年，南韓政府再度於本月26日頒布「減輕補教費用之綜合對策」，其中將修能考題過難視為補教業盛行的問題核心。

南韓教育部與統計廳今年3月曾就全國的小學、國高中約3000多所學校的7萬4000多名學生進行調查，結果顯示去年學生所投入的補教費用總額高達26兆韓元（約新台幣6100億元），在規模上創下歷年以來的新紀錄。

這些費用包括公立教育以外依據個人需求所支付的補習班費用、家教費用、網路授課費用等，至於外語研修費或嬰幼兒補教費用則不包括在統計內，因此實際上家庭在子女補教費用的負擔恐怕比統計數據還要來得更大。

至於小學、國高中平均每一名學生的每個月補教費用，從2017年的27.2萬韓元一路往上攀升，2018年為29.1萬韓元、2019年為32.1萬韓元、2020年因配合新冠防疫政策停止面對面授課而降至30.2萬韓元，然而2021年卻又成長至36.7萬韓元、2022年則為41萬韓元，5年來成長幅度達50.9%。

▲南韓首爾市江南區大峙洞補習班林立。（資料照／CFP）

為此，南韓政府決定針對高額補教費的教育亂象頒布對策，試圖減輕學生家長們的教育費用負擔。

南韓教育界原先預估，政府可能會降低以托育為主要目的的國小補習班在美術、體育的課程比率，並嚴格規範國、高中補習班的學費；然而，政府26日卻將問題根源聚焦在修能的「殺手考題」上，要求往後的修能或模擬考應該移除殺手考題，而總統尹錫悅先前更數度向幕僚表示，一般考生在正常的公立教育過程中根本難以學到殺手考題的內容。

南韓政府表示，尤其是以升學為導向的大型補習班會向有修能命題經驗的教師、教授購買模擬考的考題，之後再將考題販賣給報名聽課的考生，而教育當局深知如此亂象，卻仍繼續在修能命題中納入殺手考題，認為這是補教業壟斷教育的亂象，因為這些殺手考題對於進入補習班學習解題技巧的考生們有利。

南韓教育部26日公布最近3年來的歷屆修能、今年6月韓國教育課程評估院模擬考中的22道「殺手級考題」，內容涵蓋數學（9題）、英文（6題）、國文（韓文，7題）等科目，表示這些考題的解法太過高難度、使用過於抽象的概念、需要過多的推論。

例如數學殺手考題須使用微積分、多項式函數等概念解題；而國文在2022學年度修能測驗中出現美元、布列敦森林制度相關的考題，考生須同時具備難以理解的經濟知識背景；至於英文考題的文句組成結構過於複雜，超出一般公立教育的範圍。

▲南韓教育部長兼副總理李周浩26日頒布「減輕補教費用之綜合對策」。（圖／達志影像／newscom）

為此，南韓政府在26日頒布的對策中，除了研擬移除殺手級考題、禁止修能命題委員投入補教業從事個人營利之行為，同時也將禁止幼稚園以「英語幼稚園」的名義經營，使其喪失托育照顧的幼稚園功能，以英語教育向政府登記註冊的英語幼稚園必須改名為「幼兒英語補習班」。

不過外界卻認為，政府試圖透過移除修能「殺手考題」來降低考生和家長們對於補教業的倚賴，在成效上恐怕相當有限，因為成績位處頂標階段的學生或許會因此減低對補教業的依賴，但其實這對成績中標、甚至底標的學生可能不會產生過多的影響，部分意見認為政府應該全面改善大學入學制度，才能降低對於補教業的倚賴。

另外，也有一些意見認為，南韓修能制度引進至今已達30年，如今考題內容發展成熟，加上教育過程減少造成考題範圍縮減、考題數量減少，也是導致殺手考題出現的原因，而政府試圖透過減輕修能考試難度來達到降低對補教業倚賴的目的，恐怕也與修能必須透過一定難度來鑑別學生程度的目的互相衝突。

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