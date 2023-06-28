行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票　7／1全面啟動

▲「行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票」開放預購，7/1正式啟動。（圖／翻攝自影片，下同）

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「行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票」即將上路！7/1起，具有公共交通里程碑意義的行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票，除了原有1280定期票的雙北市公車、捷運（含輕軌）外，更擴大至基隆、桃園的市區公車，另納入基北北桃境內國道/公路客運路線、台鐵及桃園捷運也都可以使用。透過便利的公共交通網絡，滿足上班通勤族、休閒運動族、上課學生族和商務新貴族等不同族群的需求，實現低碳、永續的全球化目標。

▲行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票讓民眾不必煩惱交通工具轉乘的費用，新北環狀線及輕軌都能搭。

6/15起「行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票」已開放購票設定，未來將成為民眾日常生活暢行基北北桃的最佳選擇，適用範圍涵蓋基隆／新北／臺北／桃園市境內的捷運、臺鐵、市區公車、國道及公路客運，且騎乘Youbike也可享前30分鐘免費的優惠，還有新北環狀線、淡海輕軌以及剛開通的安坑輕軌都能使用，讓各大族群前往目的地皆能自由變化大眾交通工具，不再煩惱交通費，省時又省錢。

▲除了預購行政院TPASS專用票卡之外，也可以選擇用自己原本的實體悠遊卡、學生卡或數位學生證等儲值使用。

除了預購行政院TPASS通勤月票之外，也可以選擇用自己原本的實體悠遊卡、學生卡或數位學生證等至新北捷運有詢問處之車站、臺北捷運各車站、桃園捷運各車站（除A20興南站外）、臺鐵車站指定之售票窗口、臺北市政府轉運站悠遊卡客服中心、國光客運指定站點(基隆站、臺北站、南港轉運站、新北板橋轉運站、桃園機場站及中壢站)的悠遊卡售票加值機購買。另使用SuperCard超級悠遊卡、Samsung Wallet悠遊卡等亦可透過App購買。

▲有了綠色運輸通行神器TPASS，讓民眾輕鬆轉乘省錢又省力。

對於小資上班族及學生而言，透過「行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票」通勤往返，不僅省時又省錢，自由轉換運輸工具讓通勤過程更舒適；對商務客來說，無論是參加商務會議、拜訪客戶還是進行商務活動，更能靈活且經濟實惠地在不同城市移動；休閒運動族也能透過大眾運輸工具結合YouBike自行車休閒運動，有了環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌的加入，放大運動休憩地圖，即使假日也能繼續享有「行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票」帶來綠色運輸的省錢新玩法。

▲透過基北北桃4市共同努力整合的行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票，開啟跨域合作活絡觀光經濟新機會。

新北市長侯友宜表示，基北北桃4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，4市努力整合出1200都會通定期票擴大實施後，讓在地居民、通勤族或國內外觀光客都可以購買使用，提供千萬民眾就業、就學、觀光、遊憩服務。此外，基北北桃4市長也共同表示， 行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票不僅讓通勤族相當有感，服務的觸角更將延伸到基北北桃歷史、文化、人文等眾多景點，帶動觀光、經濟的活絡，帶動整體區域均衡發展精彩可期，未來基北北桃4個城市將持續跨域合作努力，滿足千萬市民安居樂業的需求。