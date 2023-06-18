新北批柯文哲「把馮京當馬涼」駁普篩　陳世軒3點反嗆：那這叫什麼篩？

▲新北市議員陳世軒、民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

新北市副市長劉和然17日宣布，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，使民眾黨主席柯文哲直批政策 「Ridiculous（荒謬）」，結果被新北市政府回擊，柯文哲誤把馮京當馬涼，這絕非「普篩」。對此，民眾黨新北市議員陳世軒18日再批，每個家長帶小孩過去就能篩檢，「我很好奇這叫什麼篩？」

柯文哲18日上午出席2023國際青年商會北區公益羽球比賽，會前被問及新北市否認政策是普篩一事，柯文哲並未正面回應，僅要身後的新北市議員陳世軒出面幫忙回應。

陳世軒受訪時表示，自己17日到議會質詢時詢問衛生局長，是不是每一位家長只要帶小朋友篩檢，就可以去篩檢，當時衛生局回「是」；而自己認為最大重點，應是新北市連一名小孩到醫院篩檢時，新北市政府要負擔多少費用都沒計算。

陳世軒提及，過去疫情嚴重時，台北市只要一位市民做PCR，市府就會負擔6000元，當中包括PCR 4000元、2000元健保，所以自己17日詢問新北市衛生局，現在負擔費用有無包括健保時，對方卻說「要回去再做確認」，「這代表新北市政府完全沒計算要花多少錢。」

陳世軒質疑，一個小孩需要多少新北市政府的費用補貼，新北市都沒計算過，「毫無配套措施就直接倉促上路，不要打這種全民都看得懂的政治操作！倘若這不是普篩，那每個家長只要帶小孩過去，就可以做篩檢，我很好奇這叫什麼篩？」

至於柯文哲批新北市政府做法荒謬後，新北市卻回擊「誤把馮京當馬涼」？陳世軒回擊，新北市政府應先對社會、市民交代，第一是財源從哪來，第二是一名小孩篩檢費用要多少，第三則是醫院量能夠不夠，已有醫護人員向他陳情人力吃緊，「現在一公布政策，你配套措施做好了沒有？」

陳世軒說，過去新冠疫情期間，每個醫護人員、檢驗師做PCR時有津貼、加班費，而新北市該項政策上路後，請問醫護人員是否比照辦理？這些都得說清楚講明白，不是為了跟中央打政治攻防，就把新北施政當玩笑開。