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竹北氣爆第2次協調會「住戶提3訴求」　竹縣府保證：從速從寬處理

▲▼竹北氣爆受災住戶第二次協調會，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席。（圖／新竹縣政府）

▲新竹縣政府、瓦斯公司26日召開竹北氣爆受災住戶第二次協調會，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席。（圖／新竹縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣政府及新竹瓦斯公司26日晚間前往竹北市仁義市場，跟受氣爆事件影響最嚴重的帝王至尊社區住戶舉辦第二次協調會。副縣長陳見賢在會議上二度鞠躬向受災戶道歉，強調縣府一定會負責到底，同時轉達縣長楊文科的指示，一定會從速從寬處理住戶需求。

陳見賢表示，縣長楊文科26日上午召開跨局處會議時，即指示針對社區提出的15項訴求，務必從速從寬處理，縣府25、26日連續舉辦，就是要來處理並解決問題，會議上與住戶溝通後，也得到善意的回應，希望住戶的家園都能盡速復原，讓鄉親回家，縣府會用最大的努力滿足鄉親的需求。

▲▼竹北氣爆受災住戶第二次協調會，副縣長陳見賢代表縣長楊文科出席。（圖／新竹縣政府）

▲住戶代表表示，希望縣府及瓦斯公司能讓住戶在最短的時間內回到家園。（圖／新竹縣政府）

帝王至尊社區彭姓主委表示，他們最主要的訴求就是「縣府要提出證明大樓結構無虞」及「水、電、瓦斯復原」以及「在外住宿的補助」，提出證明大樓結構沒問題、需有技師蓋章的鑑定報告，水、電及瓦斯也希望瓦斯公司盡速協助完成恢復，讓住戶能盡快回到住家，財損部分後續也會一一向瓦斯公司求償。

住戶代表蔡小姐則表示，這次協調的部分已得到一些回應及說法，瓦斯公司目前每3天都會更新進度，他們在（25日）第一次會議上提出的訴求，在26日會議中都有得到理想進度，縣府及瓦斯公司也承諾未來也會提供更大協助。至於訴求的內容，由於部分內容仍要與其他住戶協商取得共識，暫時不方便對外透露，希望縣府及瓦斯公司能讓住戶在最短的時間內回到家園。

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