竹北16歲少年求救畫面曝光！衣服炸爛皮膚脫落掛身上…痛喊：好燙

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣竹北市中正東路一處大樓9樓24日發生嚴重氣爆！一名16歲少年在睡夢中被炸醒，全身91%嚴重灼傷，人仍在林口長庚家戶病房插管搶救中。稍早少年一家到隔壁鄰居阿嬤家求援的畫面曝光，只見少年內褲都被炸破，身上垂掛著脫落的皮膚，嘴裡直喊「好燙」，畫面相當駭人。

回顧案情，由於瓦斯加壓站壓力異常，竹北市24日上午8時許發生多起民宅火警、瓦斯外洩案件。當時16歲的陳姓少年仍在睡夢中，事發後陳母、陳姓少年、陳姓少年的姊姊衝到隔壁鄰居阿嬤家求援。

▲竹北氣爆16歲少年求救畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

透過畫面可發現，鄰居阿嬤開門見狀嚇壞，趕緊讓少年進屋沖水，只見陳姓少年衣服全被炸破，就連內褲也殘破不堪，勉強遮住重點部位，而少年全身皮膚泛白，還有部分皮膚脫落後掛在身上，痛得直喊「廚房在哪裡？」、「快點」、「好燙」。

少年的家人在一旁焦急不已，狂喊「沖冷水快點」，陳母則是打電話給丈夫，急切地表示「家裡出事了，趕快回來，失火了」，透過影片也可發現，現場狀況非常嚴重，黑色濃煙不斷竄入隔壁鄰居阿嬤家，不到一分鐘的時間內，鄰居阿嬤家已被陣陣濃煙給籠罩、遮蓋住鏡頭，影片中還不時除來哭叫聲，相當駭人。

陳姓少年在隔壁阿嬤家借了一條白色大毛巾後奪門而出，最後來不及等救護車到場，由家人騎著機車三貼前往醫院就診。

林口長庚醫院院長陳建宗指出，少年全身91%燒燙傷非常嚴重，目前還在加護病房搶救中，還沒有脫離險境，接下來1周是關鍵期，因為燒燙傷最致命的就是後續感染症問題，因為全身失去皮膚的保護，容易被細菌感染，而感染通常發生在燒燙傷後的2~3天，若發生嚴重感染症，可能會有敗血症、心臟衰竭、腎臟衰竭等問題。