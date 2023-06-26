新家瓦斯漏氣…他爆竹瓦撇責「自行找人維修」：1個月後才要複檢

▲竹瓦瓦斯壓力異常，導致多處民宅瓦斯外洩，其中有大樓氣爆，釀成1人重傷。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹瓦斯公司24日因瓦斯壓力異常，大樓發生氣爆，25日就有網友舉出自身經歷，爆料竹瓦安檢後僅提供瓦斯技師電話，要他自己連絡，事後才得知各縣市24小時都有人輪班處理，寫信投訴又都無人回，如今發生慘劇，怒批「出大事才有人處理」。

原PO在臉書社團「竹北大小事」分享，2018年他剛在竹北買房裝潢好，1個月後竹瓦通知瓦斯漏氣檢查，需要的住戶自行登記（不強制），怎料他安檢後，被告知牆壁內瓦斯內管有漏氣，得自行找私人瓦斯技師處理，竹瓦不負責非公家的任何維修漏氣處理。

但原PO聯絡在大台北區瓦斯公司的親友後，才得知不管內、外管有漏氣，一申報就必須在24小時內處理，24小時內也都有人輪班處理民眾打來詢問的電話，若他們未在時間內抵達，可打119求援。

原PO寫信到竹瓦信箱投訴沒人回，跑到縣府旁的竹瓦辦公室了解，竟得到私人維修部門早已裁掉的回應，「這是縣議會決定的，且建商蓋房子，他們只審瓦斯管配置圖，不會去監工，所以新竹建案有沒按他們送審的瓦斯管線圖施工，只有建商自己知道。」

後續縣府人員僅提供合格瓦斯技師電話，原PO連續聯絡了3個技師，3人給出的原因都不同，也都沒處理，最後是請親戚線上看瓦斯管線，教他自己塗泡沫找漏點、換零件才修好，1個月後竹瓦才打電話來詢問是否修好了，要派人覆檢。

原PO怒轟，漏氣隔了1個月才突然說要複檢，其他縣市是能多快就有多快，「這樣的安檢流程和危險監理，只要一人不察，是不是竹縣各住家及社區都可能有某戶漏氣而不自知？畢竟要不要安檢隨你便，公私專業單位也都認為漏氣沒什麼好急的。」

當時正值選舉期間，原PO親自跑辦公室請議員、選舉人重視，卻沒人理他，「為何全台只有新竹瓦斯漏氣得居民自己處理，公家的新竹瓦斯公司一家獨大怠惰成性，縣長兼職竹瓦董事長是球員兼裁判嗎？」、「總要等出大事才會有人想檢討，平日沒事時再怎麼反應都沒人理」。文章曝光後引發大批網友群起撻伐，指責竹瓦處理態度消極、有問題還要民眾自己處理，

針對此事，《ETtoday新聞雲》記者循線聯繫竹瓦，但至截稿前未獲回應。