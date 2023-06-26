竹北氣爆16歲少年生命徵象穩定！院方：燒燙傷面積大積極治療中

▲竹北氣爆16歲少年求救畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新竹縣竹北市中正東路一處大樓9樓24日發生嚴重氣爆，16歲少年在睡夢中被炸醒，全身91%嚴重灼傷，目前仍在林口長庚加護病房搶救中。院方表示，患者目前生命徵象穩定，持續接受燒燙傷相關治療，包括預防感染及壞死組織的清創治療，然因全身燒燙傷面積大，正全力積極治療中。

回顧案情，由於瓦斯加壓站壓力異常，竹北市24日上午8時許發生多起民宅火警、瓦斯外洩案件。當時16歲的陳姓少年仍在睡夢中，事發後陳母、陳姓少年、陳姓少年的姊姊衝到隔壁鄰居阿嬤家求援。

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稍早少年一家到隔壁鄰居阿嬤家求援的畫面也曝光，只見少年內褲都被炸破，身上垂掛著脫落的皮膚，嘴裡直喊「好燙」，畫面相當駭人。陳姓少年在隔壁阿嬤家借了一條白色大毛巾後奪門而出，最後來不及等救護車到場，由家人騎著機車三貼前往醫院就診。

林口長庚醫院院長陳建宗昨指出，少年全身91%燒燙傷非常嚴重，目前還在加護病房搶救中，還沒有脫離險境，接下來1周是關鍵期，因為燒燙傷最致命的就是後續感染症問題，因為全身失去皮膚的保護，容易被細菌感染，而感染通常發生在燒燙傷後的2~3天，若發生嚴重感染症，可能會有敗血症、心臟衰竭、腎臟衰竭等問題。

林口長庚傍晚公布傷患最新情形，本院收治之新竹氣爆年輕傷患，目前生命徵象仍穩定，持續燒燙傷相關治療，包括預防感染及壞死組織的清創治療，然因全身燒燙傷面積大，本院醫療團隊盡全力積極治療中。