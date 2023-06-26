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2023桃園蓮花季7月1日登場　張善政邀鄉親遊觀音、賞蓮花

▲桃園蓮花季將於下月1日開始為期51日。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園蓮花季將於下月1日開始為期51日。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市2023年蓮花季將於7月1日至8月20日登場，51天的活動結合文化局、客家局及原民局規劃多場表演，賞花之餘也可體驗具有客家、原民特色的文化活動，歡迎鄉親前往觀音，欣賞整片盛開、美不勝收的蓮花。

▲▼張善政歡迎鄉親前往觀音，欣賞美不勝收的蓮花。（圖／桃園市政府提供）

▲▼張善政表示歡迎鄉親前往觀音，欣賞美不勝收的蓮花。（圖／桃園市政府提供）

▲▼張善政歡迎鄉親前往觀音，欣賞美不勝收的蓮花。（圖／桃園市政府提供）

市長張善政26日下午出席「2023桃園蓮花季記者會」表示，桃園蓮花季自1999年開辦，今年邁入第25屆且規模逐年擴大，已成為觀音區重要的招牌活動。張善政說，種植出漂亮的農作物非常不容易，背後需要付出許多心血，感謝各休閒農場的辛勞，相信今年的蓮花季將辦得比往年更加盛大且不同凡響，並把觀音最美的一面，呈現給桃園鄉親與全國民眾。此外，今年的蓮花季有別於以往，活動最後10天（8/11-8/20）正好與「世界客家博覽會」重疊，民眾來到桃園賞蓮之際，亦可搭配世客博的展覽與活動一同觀賞。

▲蓮花已盛開每週末都有精彩的主題式活動。（圖／翻攝吳進昌議員臉書）

▲蓮花已盛開每週末都有精彩的主題式活動。（圖／翻攝吳進昌議員臉書）

農業局長陳冠義表示，今年桃園蓮花季」以「蓮線」為主軸設計視覺框架，透過一端綻放在水面上的蓮花，象徵桃園對外的連結；水面下的另一端，則代表深耕土地、內部融合及人與人之間的合作。今年蓮花季為期8週，會場將設置智慧語音導覽，民眾可於現場掃描QR-code查詢蓮花資訊，體驗智慧農遊的樂趣。此外，農業局也與「銘傳大學設計學院」合作，結合科技藝術、農藝共生及永續環保等理念，創作圓蓮光影、蓮盆水韻、蓮意亭、浮空蓮雲及蓮勇等5座裝置藝術作品，在夜間綻放光彩，歡迎民眾前往欣賞。

活動期間每逢週末都會舉辦各式主題活動，包括7月1日「裝置物啟用宣告」；7月2日「與你蓮線」開幕式，將邀請「原子少年學姊團G.O.F」演出；7月8、9日「原林藝術舞集」則由原民局邀請多組原民舞團進行互動演出；7月15日於蓮花園休閒農業區辦理「北觀音名荷大賞」；7月29、30日舉行「荷田共枕車野趣」，邀民眾一同在蓮田邊享受大自然；8月5日舉辦「荷塘月色蓮花宴」，民眾可體驗各式特色蓮花餐；8月12日邀請「咖哩玩劇團」帶來親子兒童劇；8月19日「稻米達人米食饗宴」將邀請民眾品嘗美食料理；8月20日閉幕式將邀請嘻哈饒舌歌手演唱，為蓮花季帶來最後一波高潮。

陳冠義提醒自行開車前往蓮花季的民眾，可將車輛停放於觀音區金華路公埤旁停車場，亦可選擇搭乘假日免費區內接駁車（上午9時至下午17時，每30分鐘一班，於主會場站發車）至各農場遊玩、賞花，歡迎遊客多加利用。活動詳情可至「觀音區蓮花園休閒農業區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/lotus.guanyin）查詢。

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