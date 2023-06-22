端午連假活動龍粽登場　親子來台南開心享粽好食光

▲端午連假台南各地活動「龍粽登場」，不論是親子寓教於樂場館、視聽饗宴活動、市集特展及各種粽子與龍舟，讓大家在台南開心過節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，端午連假台南各地活動「龍粽登場」，不論是親子寓教於樂場館、視聽饗宴活動、市集特展及各種粽子與龍舟，讓大家在台南開心過節，身為美食家市長，特別推薦台南傳統市場各式特色粽子，包括肉粽、素粽、五穀粽、鹼粽、花生粽、香菇粽、干貝粽等等，要給民眾「龍粽享受」。



端午節又稱肉粽節，場攤位市場商圈老街一早湧入許多採買人潮，各式粽子攤、菖蒲艾草攤位、香包與雞蛋雜貨店家前人潮絡繹不絕。據市府觀旅局統計，各主要景點連假第一天一早遊客數整體而言較去年同期一早成長逾一成。新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街早上逾萬人逛街採買，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊主要景點人潮早上累計近3萬人次；推出各項入園優惠的虎頭埤風景區、頑皮世界一早都有近千人入園遊玩；柳營尖山埤渡假村、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓文創園區、台南美術館及左鎮化石園區等景點，一早也吸引逾2千人到訪。





台南市國際龍舟錦標賽先前受到疫情影響而停辦2年，今年重磅回歸，自6月18日起一連5天在安平區安億橋至承天橋運河段及南邊慶平路兩側舉行，活動到端午節當天迎來高潮，將在22日競爭出最高獎額30萬元的贏家。為了慶祝台南市國際龍舟錦標賽復辦，市府觀旅局也規劃「尋找龍舟賽的魚頭君！」兌獎活動，在閉幕日6月22日於活動現場，使用智慧型手機下載並安裝「旅行台南APP」，並完成指定任務即可獲贈魚頭君紀念品一份！



4天的端午連續假期，台南各地推出許多精彩活動，在赤崁樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城，今年以「平安、五福」主題，自6月22日至6月25日舉辦古蹟迎端午活動，邀請民眾們穿過赤崁樓絢麗的「五福廊道」祈福平安，再到安平樹屋體驗DIY植栽陶盆、邊玩邊逛安平古堡、億載金城。端午連假期間頑皮世界以「粽夏動物節」為主題規劃系列活動，配合端午節應景，特別打造1公尺長供動物們搭乘的陸上龍舟，一推出立刻吸引大人小孩們的目光。





在6月22日至6月25日虎頭埤風景區推出凡身分證字號有一個「5」享半票優惠，2個「5」入園免費（團體不適用），邀請您闔家蒞臨賞阿勃勒、遊湖、體驗近期深受大小朋友喜愛的全新全齡式地景遊憩場，在園區內共同度過美好的端午假期。柳營尖山埤渡假村在6月22日至6月25日期間也推出入園優惠，凡身分證字號對中「5(午)、0(蛋)、6(蛇)」三碼全中可享免門票優惠，任一碼享兒童票價100元優惠，對中任二碼享半票75元優惠，三碼全中享免門票入園優惠，還有寵物入園優惠、龍舟跑車趣味賽、生態夜觀活動等；總爺藝文中心在6月22日至6月25日舉辦「粽夏音樂薈 藝起粽夏同樂」，邀請大家來總爺看展覽、聽音樂會、逛市集。



而海安觀光商圈於6月22日至6月24日舉辦虎翔市集，邀請各地民眾來虎（府）翔（城）走一趟；大目降文創市集的特色美食、文創、甜點美食、餐車等多樣商品於6月22日至6月25日期間持續在新化果菜市場開賣；6月份依然是賞蓮花的好時機，今年「白河蓮花季」白河區公所推出一系融合賞蓮、蓮子DIY、體驗關子嶺溫泉、東山咖啡、後壁稻米等元素的農村小旅行，讓您從5月一直到9月皆能體驗遊玩。





市府觀旅局代理局長林國華表示，今年交通部觀光局舉辦的「觀光亮點獎」投票，台南市推薦「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」參與票選，只要在「觀光亮點獎」活動網站上(https://spotlightaward.taiwan.net.tw/)，動動手指，透過個人LINE帳號登入成功即可於線上進行投票！網路票選活動至6/30止，在看展、吃美食、賞花尋秘境的同時，也希望大家給台南的持續發展的景點一些鼓勵。其他旅遊活動及交通資訊，可上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)查詢。