花蓮勇士格鬥賽6 ／10隆重登場　全台150高手下場競技

▲花蓮縣格鬥運動推展協會在阿思瑪麗景大飯店舉辦記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第三屆花蓮市市長盃洄瀾勇士格鬥賽10日將在文化創意產業園區隆重登場，近百場對戰吸引國內150位選手參賽，陣容相當強大。花蓮市長魏嘉彥希望透過這場賽事，可以帶動花蓮的運動觀光。



賽事由花蓮市公所、花蓮縣議會、花蓮市民代表會指導，花蓮縣格鬥運動推廣協會主辦，並由奔跑山豬運動教室承辦。花蓮縣格鬥運動推展協會日前上午在阿思瑪麗景大飯店舉辦花蓮市市長盃洄瀾勇士格鬥賽開賽記者會。

在記者會上，10日將參賽的陳子璿、衛泰元、白富貴、蘭靖乾、邱育愷等花蓮選手也出席這場記者會。阿思瑪麗景大飯店副總經理周育麟副總經理提到，阿思瑪麗景大飯店攜手東岸精緻商旅、富野渡假酒店以及國廣興大飯店等在地知名品牌合作，提供給選手與觀眾最佳的競賽體驗。





花蓮縣格鬥運動推廣協會理事長溫昌霖理事長表示，全台最盛大的格鬥賽事6月10上午10點將在花蓮文創園區第18棟舉辦，除了免費入場之外，協會更爭取又一村文創市集的合作，讓來觀賽的民眾不但有精彩的賽事可看，更有精緻茶點可以享用。

溫昌霖說，格鬥並不是一種武術，而是一種集各種武術綜合在一起的混合武術，這次的賽事包括踢拳圓夢組、拳擊乙組、拳擊甲組、踢拳挑戰組、洄瀾孤枝王以及團體組冠軍賽等多項。而在團體格鬥裡可以看到相當精彩的防衛攻擊手法，非常適合新加入格鬥選手來觀摩。



以行動支持這場賽事的花蓮市市長魏嘉彥指出，格鬥是一種相當正面且正當的運動賽事，也是花蓮格鬥界的重要盛事，參賽選手在比賽中展現精湛的格鬥技巧和毅力，為觀眾呈現一場場激烈刺激的對決，也展現了花蓮市對體育運動的支持和推廣，歡迎喜歡格鬥運動的朋友屆時到場觀賽。

▲花蓮市長魏嘉彥出席記者會並以行動支持賽事。

周育麟對於這場賽事也提到，報名選手是歷年來最多之外，還特別針對四十歲以上對於格鬥有興趣的社會人士的踢拳圓夢組，目前有四十多人報名，將在這場賽事一圓格鬥之夢。另外還與YT網紅直播在賽事當天做耐力的直播，讓喜歡格鬥但無法到場的朋友藉由YouTube的頻道就能欣賞精彩的賽事。



這場格鬥盛事全台有150位選手參賽，包括亞錦賽國手陶奕儒、WOTD知名選手林承學、呂三、蘭靖乾。踢拳界也有馬雷克、黃嵩森、林呈晏、衛泰元等頂尖選手。此外，拳擊高手潘建宇、網紅拳擊小潘、白富貴、邱育楷也將參與比賽，為觀眾帶來精彩刺激的對決。

值得一提的是，由東岸精緻商旅贊助成立的東岸KILIN戰隊將代表花蓮擔綱主賽，迎戰全國好手的洄瀾討伐戰，預期將為比賽增添更多看點。