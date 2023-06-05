獨／富淳領導坑詐2招曝！拖妻子和小三下水　連中風身障也沒放過

記者張君豪／台北報導

美商富淳公司劉姓領導涉嫌坑詐百名下線達2040萬元，對此，富淳公司向《東森新媒體ETtoday》指出，劉男從2022年起多次在外召開會員說明會，要求會員交出帳號密碼讓他統一操作購買，才能讓「直銷獎金積分最大化」，並據此話術盜用會員辛苦經營的購物獎金基分，總計侵吞會員委託買貨金、購物獎金2040萬元，富淳公司今年初知悉上情後已緊急剔除劉男直銷身分，並改進會員購物平台，避免類似盜用帳號情況再度發生。

▲美商富淳驚傳前劉姓領導盜用會員獎金積分購物，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

富淳公司今年展開追查，發現劉男接受下線購物金過程相當工於心計，劉男會委託另名會員吳男接受匯款，之後再由吳男轉購物現金，藉此規避法律責任，之後再利用妻子、小三的手機登入公司會員平台，盜用會員獎金積分購貨，劉男利用直銷公司購物平台漏洞，盜取會員積分購貨，等於一手侵吞會員購貨金、一手盜用會員帳號獎金購貨。並以買空賣空方式詐騙旗下會員。



▲美商富淳驚傳前劉姓領導涉詐會員購貨款項及獎勵金，在群組內對話也遭蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

到2023年3月，劉男旗下眾多會員發現後台積分獎金紀錄歸零後，劉男辯稱是「富淳公司沒有發放獎金」並要求旗下會員與他一起到公司抗議討公道，並要求公司退回遭劉男盜用的獎金積分，嚴重影響富淳公司經營。

劉男事發後做賊喊抓賊，告訴會員誣指富淳公司盜取會員積分購貨，要求公司全額退款，所幸有會員自扮柯南，委請律師向劉男提告詐欺附帶民事求償告訴，新竹地檢署檢察官受理後發現劉男涉及詐騙、盜用他人帳號涉及妨害電腦使用罪犯行屬實，直到劉男涉詐欺、盜用會員積分遭起訴後，該直銷體系會員才知悉原來是自己上線領導涉嫌盜款詐欺。

▲美商富淳驚傳前劉姓領導盜用會員獎金積分購物，日前遭直銷公司、被害人提告求償。（圖／記者張君豪翻攝）

經富淳公司清查，發現被害會員超過百人，包含法院、學校老師等銀髮族，以及身障、中風工作不便，想在家做直銷增加收入身障族群，還有不少中小企業主都成了劉男買空賣空守法的受害者，粗估劉男侵吞被害會員委託購物金額逾1500萬元、盜用購物金高達540萬元，總計2040萬元，目前公司內部調查完畢，已與被害人委託律師提告，希望能追討上述損失。

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