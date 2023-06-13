捷運環狀線南環段開工！　首項工程動物園連接至政大

▲南環段CF670A區段標正式開工。（圖／台北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／台北報導

捷運環狀線南環段CF670A中的（Y01站及Y1A站）在北市府積極努力下，終於在3月15日決標，台北市長蔣萬安13日出席開工動土典禮。他表示，環狀線第二階段南、北環共分8個土建區段標，本區段標是繼北環段CF680C與CF680B標案開工後，南環段第1個開工的土建區段標工程，意義非常重大；南北環段不僅是將捷運網絡便捷度向上提升，文山區位處臺北市最南端也臨山邊，連外交通較北市其他區域不便。

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台北都會環狀線全長約49.3公里，串聯雙北核心區域，其中自捷運文湖線動物園站旁起，至銜接環狀線第一階段大坪林站止，全長約5 .9公里，期間共設有Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04、Y05等6座地下車站、及6段潛盾隧道，分為CF670A與CF670兩個區段標工程施作。

蔣萬安談到，民國85年當時木柵線開通隔年他便進入政治大學就讀，因此他也是捷運的受惠者。當時他很希望政大旁邊可以增設捷運站，讓捷運網路更加綿密、便捷，今天看到南環段CF670A區段標終於開工，並且未來動物園及政大校園生活圈兩個地下站體，都是他再熟悉不過的地點，也是他與夫人共同的回憶。

蔣萬安特別感謝各位立委、議長、議員及在地里長一直以來的爭取，讓民眾享受便利交通，更帶動整個文山區的發展，也在各位的支持與關心下，他時時刻刻緊盯捷運局，力促南環段的工程，不斷的修改條件、提高經費等，用行動展現決心及魄力，也因為這些行動終於在今日開花結果。

蔣萬安表示，接下來後續施工需要在地鄉親共體時艱，可能會造成一些生活上的不便，但這些都是為了迎接未來更便利、更美好生活的必經過程。他也拜託各位里長多多包涵，並且里長們協調溝通，可以想像未來文山區會完全蛻變。