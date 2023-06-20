只能站著！北捷文湖線「2、3節車廂座椅全拆光」　留下8個博愛座

▲北捷將3部文湖線列車的2、3節車廂座椅全拆除。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

為提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，除了第1、4節車廂則維持不變外，將第2、3節車廂的中央區域座椅、行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名。台北捷運公司表示，本項措施為試辦性質，目前已完成3部列車空間改造，即日起上線，將密切觀察文湖線實際輸運情形予以調整。

台北捷運表示，參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，試辦改裝3列馬特拉（VAL256）列車，每列車共有4節車廂，每節車廂有20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位；至於第1、4節車廂則維持原有座位數不變，有座椅需求的旅客可多利用第1、4節車廂。

北捷指出，第2、3節車廂，除了拆除車廂座椅，原有行李架一併拆除，並於車廂兩側增設橫向扶手，車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性。

此外，第1、4節車門旁扶手寬度從48公分縮減為26公分狹長型樣式，勻出更多空間，讓動線更加順暢；第1至第4節車廂車門前的部分立柱移除，輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。

北捷提及，本次改裝的3列車，車廂頂部及地板均張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客，讓動線更加順暢，呼籲大家發揮禮讓精神，進入車廂後請記得抬頭，跟著藍色箭頭移動到車廂中央乘車；快到站前再遵循黃色的下車等候區指標，在車門前方準備下車。