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獨／美商富淳驚爆領導狠坑下線！百人被騙2040萬　公司急補破網

▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金基分購物，涉嫌詐欺會員購貨款項及獎勵金，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金積分購物，涉嫌詐欺會員購貨款項及獎勵金，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣知名直銷商美商富淳公司驚傳直銷商劉姓領導，涉嫌以幫忙代購騙取積分手法，先後以幫旗下會員購買產品，盜取下線會員積分獎勵金。2023年一名該公司直銷會員、曾任台中某教學醫院主任醫師周男發現後，憤而報案提告，檢察官調查後，日前將劉男依偽造文書、妨害電腦使用等罪嫌起訴。

美商富淳直銷公司表示，該公司從2020年在台登記，經營健康保健食品且對外販售產品均送衛服部食藥署檢驗核可，採取會員制直銷經營，旗下銷售模式為會員透過網站帳號密碼購買商品，購買產品可獲得獎金積分，積分可以兌換現金或換購公司商品做為行銷獎勵。

▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金基分購物，涉嫌詐欺會員購貨款項及獎勵金，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金基分購物，涉嫌詐欺會員購貨款項及獎勵金，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金積分購物，圖為劉男在會員群內出言安撫。（圖／記者張君豪翻攝）

被指控的直銷商領導劉男，加入富淳後陸續吸收會員晉升領導，但劉男憑藉旗下眾多會員屬退休、銀髮族不諳使用網路下單，許多年長會員基於信任，委託他以現金、信用卡幫忙訂購代買產品，但劉男接獲請託，卻暗中取得下線帳號密碼後，未用刷卡金購買，反而盜用會員的獎金積分訂購產品。富淳公司清查，發現劉男藉此手法最少盜取35名會員積分訂貨，涉嫌侵吞會員訂貨現金。

根據富淳公司委託律師提告訴狀內容顯示，劉男多次以自己或配偶、小三手機，以下線會員帳密登入公司平台，使用下線會員的積分購買商品，藉此取信下線確實履行委託購買產品，卻涉及盜刷被害人信用卡及銷售獎勵積分，不僅侵害下線會員權益，也嚴重影響公司商譽。

▲美商富淳驚傳劉姓領導盜用會員獎金基分購物，涉嫌詐欺會員購貨款項及獎勵金，日前公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲美商富淳傳劉姓領導盜用會員獎金積分購物，公司及被害人代表委請律師提告。（圖／記者張君豪翻攝）

經富淳公司清查，發現劉男長期以上述手法盜用會員積分，2023年劉姓涉案人雖出面允諾承擔所有會員損失，但經公司端清查購物平台紀錄，發現劉男收取會員委購商品或款高達1500萬元新台幣，盜用會員獎金高達540萬元，累計2040萬元。

富淳公司在接獲會員檢舉並進行內部稽核後發現上情，緊急委託律師對劉男提告詐欺、妨害電腦使用和偽造文書等罪，並緊急更修改員訂貨平台登入認證，希望藉此保障會員權益。

目前經統計：美商富淳直銷會員遭劉姓領導盜用獎勵積分的會員多達百人，但普遍因被盜金額約在7~12萬元，部分會員自認倒楣不願追究，該公司擔憂旗下會員遭劉男盜用帳號轉移獎勵金情況越演越烈，日前緊急委託律師清查提告，並全面清查直銷會員帳密遭劉男盜用情況。富淳公司聲明：劉男經銷該公司產品資格已遭註銷，呼籲外界切末輕信劉男花言巧語，或委託購買該公司產品以免遭詐騙造成財損。

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