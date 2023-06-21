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拆文湖線2、3節座椅惹議！蔣萬安：窮盡一切方法　盼緩解內湖交通

記者袁茵／台北報導

台北捷運試辦文湖線空間優化，除了第1、4節車廂維持不變，將第2、3節車廂的中央區域座椅、行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名，只留8個博愛座，引發網友批評、議員質疑無法緩解內湖交通。對此，台北市長蔣萬安21日仍堅稱，希望能用此方式，讓上班時間的民眾較快搭上捷運到達目的地。

▲▼台北市長蔣萬安出席中山區里長座談。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席中山區里長座談。（圖／記者陳家豪攝）

台北捷運20日表示，參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，試辦改裝3列馬特拉（VAL256）列車，每列車共有4節車廂，每節車廂有20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位；至於第1、4節車廂則維持原有座位數不變，有座椅需求的旅客可多利用第1、4節車廂。

北捷指出，第2、3節車廂，除了拆除車廂座椅，原有行李架一併拆除，並於車廂兩側增設橫向扶手，車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性。

▲▼北捷將3輛文湖線列車的2、3節車廂座椅全拆除。（圖／台北捷運公司提供）

▲北捷將3輛文湖線列車的2、3節車廂座椅全拆除。（圖／台北捷運公司提供）

但台北捷運一公布此政策後，立刻引發網友在PTT上撻伐，紛紛批評「完全沒用啊」、「之前搭公車要先深蹲 現在搭捷運沒椅子」、「養好背包手提的習慣，至少可以再塞20人」、「為了20人次載客量，花多少錢」，但也有人認為，「板南線也有末節車廂沒座椅」、「我覺得還可以 不過真的沒招了」、「在尖峰時刻用這種沒問題吧」。

蔣萬安21日上午出席中山區里長座談會，被問到外界認為這樣無法真正緩解內湖交通？蔣萬安表示，大家都很關心內湖交通，他也窮盡一切方法希望盡可能緩解，包括短中長期規劃，長期為興建捷運東環段，他上任後也積極跟中央溝通核定，希望在2年能夠動工。

蔣萬安提及，一月時有針對文湖線延長尖峰時段的密集班次時間，也就一些車廂進行改裝，當時有獲得一定成效，他還遇到民眾表達謝謝市府、上下班時間不用等很久或擠不上車，所以現在開始試辦，文湖線1、4節車廂不動，2、3節車廂改裝且空間增大，希望用此方式，能夠在上班時間讓民眾較之前更快搭上捷運，並到達目的地。

▲▼北捷將3輛文湖線列車的2、3節車廂座椅全拆除。（圖／台北捷運公司提供）

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