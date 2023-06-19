貓纜22日恢復營運！買一日票送棉花糖、霜淇淋　暑假再推50元星光票

▲貓空纜車年度大修。（圖／台北捷運公司提供，下同）

記者袁茵／台北報導

貓空纜車於6月8日起進行年度大修，將於22日重磅回歸，由於適逢端午節連假恢復營運，台北捷運公司也推出優惠，購買「貓纜暢遊一日票」便贈送造型花式棉花糖或貓空霜淇淋；此外暑假期間鼓勵家庭、學生出遊，貓纜也推出星光票活動，7月1日至8月31日每天下午4點後，從貓纜動物園進站搭車的旅客，可享有一趟50元星光票優惠。

台北捷運公司19日表示，貓纜今年度大修、相關必要測試等作業共歷時14天，包含更換張緊液壓缸、救援馬達、迂迴輪襯墊、緊急煞車控制單元、轉轍器電動缸及軸承等設備改善與更新，以及迂迴輪非破壞檢測工作；持續進行專案則包含動物園站屋頂修繕及T15至T17塔柱除鏽上漆，最後將進行電氣測試、載重測試及系統運轉測試。

北捷提及，為歡慶貓纜順利恢復營運，貓空纜車推出購買「貓纜暢遊一日票」贈送造型花式棉花糖或貓空霜淇淋優惠活動，6月22日至8月31日止，凡現場購買「貓纜暢遊一日票」，可選擇造型花式棉花糖的兌換序號，旅客持兌換序號至貓空站出站閘門口棉花糖機，可免費兌換1支造型花式棉花糖，售價100元，每日限量50支。

北捷指出，若貓空限定霜淇淋1支的免費兌換券，旅客可持兌換券可至貓空站外指定商家，免費兌換1支霜淇淋，售價90元，每日限量100支，總計3000支，讓旅客搭乘纜車享受甜蜜蜜的快樂。



另外，北捷也提到，暑期期間為鼓勵家庭、親子及學生出外旅遊，貓纜推星光票活動，7月1日至8月31日期間，每日下午4時後，由貓纜動物園進站搭車的旅客，可享一趟50元星光票優惠，返程維持原價。