莫斯科宣布「結束緊急反恐措施」　俄當局強調：國家局勢穩定

▲24日，莫斯科警方檢查檢查一輛裝甲運兵車。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科（Moscow）一度因為傭兵「瓦格納集團」（Wagner）進逼而進入警戒狀態，如今隨著「1日兵變」落幕，已經宣布取消「反恐」安全措施。另據路透社報導，俄羅斯國家反恐委員會也表示，該國局勢穩定。

24日，普里格津（Yevgeny Prigozhin）率領瓦格納集團發動兵變，一度進逼到距首都僅200公里處，但之後在白俄羅斯總統的斡旋下撤軍，結束「1日叛變」。

▲瓦格納一支軍事縱隊在沃羅涅日州（Voronezh），沿著連接首都莫斯科和俄南的M-4高速公路行駛。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今（26）日在Telegram發表聲明，感謝居民在危機中的冷靜和理解。他24日晚間宣布周一停止上班上課，暫停所有大型戶外活動至7月1日，並要求市民盡可能待在家，以利應對瓦格納叛亂可能產生的影響。

▲莫斯科民眾站在被關閉的紅場（Red Square）旁邊。

俄羅斯政府當時也宣布，要在莫斯科地區實施反恐制度，包括限制人員流動、監測或限制通訊、有權搜查人員和車輛、在必要時刻疏散居民等等。