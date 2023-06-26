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社會 社會焦點 保障人權

二壘妹道歉了！帶10人綁架男友驚動警察...發限動是因為很錯愕

記者許權毅／台中報導

網紅「二壘妹」江宛庭20日替同樣是網紅的男友「陽哥」慶生，在台中大街上演「假綁架真驚喜」，不料過於逼真，嚇得路人報警，現場10多人被警方帶回。江宛庭今日受訪表示，當天就在派出所向警方道歉，承諾不會再做這麼驚動社會的事情，也說「大家都嚇到了」。

▲▼ 。（圖／）

▲網紅二壘妹江宛庭20日竟用「假綁架」慶生，驚動警方，今日道歉了。（圖／翻攝自江宛庭IG）

台中第六警分局指出，20日10時48分接獲民眾報案，在西屯區河南路二段疑似有擄人案，員警到場後喝斥車內人員下車，駕駛連忙說「是在演戲」，不過警方不敢大意，要求人員都下車蹲下接受盤查，將10人全數帶回釐清，才得知確實是網紅江宛庭策畫的鬧劇。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 警方到場後不敢大意，立刻要求車內外10多人蹲下接受盤查。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

江宛庭說，當天原本計畫將男友「陽哥」綁走，帶去彰化一間賽車場拍影片，同行的10多名友人都是自媒體創作者，一行人為此還策劃了2個多月。江表示，當天不在車上，是在一旁室內空間，聽到警車後趕緊出來。

有網友質疑江宛庭沒有誠意道歉，甚至還發IG限時動態「炫耀」，批評江是無腦。對此，江宛庭說：「該道歉都有道歉清楚，當下就有在派出所跟警察說明清楚、道歉，會發現限時動態是因為很錯愕，之後完整的道歉影片會隨著慶生影片一起發布。」

江宛庭坦言，大家都嚇得不輕，在派出所待了1個多小時，承諾之後不會做這麼「驚動社會」的事情了。

警方表示，當下嚴正告誡勿再有類似行為滋生事端，否則依法嚴辦，絕不寬貸。警方呼籲，民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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