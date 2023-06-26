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德鹿谷村2層瀑布旁驚現人頭巨石　張菲式卷髮+張嘴向山谷大叫

▲仁愛鄉德鹿谷村山壁出現「人頭巨石」。（圖／孔文博提供）

▲仁愛鄉德鹿谷村山壁出現「人頭巨石」。（圖／孔文博提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

原名合作村的仁愛鄉德鹿谷村於110年正名，鄉公所也積極於當地推動生態旅遊，越來越多自然奇景被發掘；有民眾最近發現德鹿谷瀑布不但有兩層，而且山壁上赫見一顆彷若人頭的巨石，令人大呼：「太像了！」

前仁愛鄉長孔文博今天於個人臉書專頁PO出德鹿谷村的空拍畫面，只見一整片綠蔭成林的山壁上，一顆巨石兀然獨立：一頭神似知名綜藝節目主持人張菲的卷髮、深邃的眼睛、圓圓的鼻子、還張著似乎正在朝山谷大叫的大嘴，五官一應俱全，讓孔文博直呼：「很像人頭！」

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▲仁愛鄉德鹿谷村山壁出現「人頭巨石」。（圖／孔文博提供）

孔文博也不忘讚美兩層瀑布、部落景緻都很美，朋友很熱情、在地特產的大黃瓜也很好吃；網友紛紛回應：「真的太像了！」、「人間仙境！」

南投縣政府指出，德鹿谷村在世居的賽德克族人過去歷經2年9個月的同心努力下，獲行政院原民會及南投縣政府全力支持，從前年6月起從原名「合作村」恢復逾70年前的傳統地名，並將在10月下旬完成全村學校、道路、重要橋梁及門牌一次到位的「正名」，創全國首例；仁愛鄉公所去年底也推出「看見賽德克巴萊。黃金部落尋奇～德鹿谷線2天1夜」遊程，邀請國人跟著部落族人走進山林，進行深度原民文化和生態旅遊。

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