港四大家族第三代接班人陸續出爐　李嘉誠長孫女任家族企業經理

▲李嘉誠長孫女李思德。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

香港長江實業集團針對子公司收購英國地產投資信託基金Civitas Social Housing PLC發出的新聞稿中，引述企業業務發展部經理李思德的回應，代表著李嘉誠長孫女李思德正式以集團子公司經理的身份亮相於媒體前，也透露著香港四大家族中，除恆基李兆基家族第三代成員仍年幼外，接班人選皆陸續進入家族企業工作並培養接班。

▲李思德與爺爺李嘉誠。（圖／翻攝百度百科）

《金融界》報導，6月23日，長江實業集團發佈公告，子公司WELLNESS UNITY LIMITED收購英國上市的房地產投資信託基金Civitas Social Housing PLC，由於確認收購條件已獲達成，宣佈收購要約為無條件。

同時，長實集團公布的新聞稿中，還特意引述企業業務發展部經理李思德的回應稱，「很高興已獲得超過64%的Civitas Social Housing PLC已發行股本。由於反應理想，集團決定將本次交易的表決權水平由75%下調至超過50%。本次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，我們將籌備進行財務結算的行政程序。」

李嘉誠長孫女李思德為孫輩中年齡最大的、第一個進入家族企業的人，這也讓外界猜測，李思德將是李家商業帝國呼聲最高的第三代掌門人人選。

公開資訊顯示，李嘉誠家族第三代有7名成員，其中，長子李澤鉅和妻子王儷橋育有三女一兒，分別是長女李思德、次女李思穎、三女李燕容及幼子李長禧，這四人皆已成年，次子李澤楷和女星梁洛施育有3個兒子，分別是長子李長治、次子李長軒及幼子李長亨。

李思德是李澤鉅的長女、李嘉誠的長孫女，早在2017至2018年便進入家族事業，起初主要負責與慈善相關的事業，之後陸續參與家族生意，包括出任投資加拿大鈾礦的離岸公司董事、李嘉誠私人持有的兆豐地產有限公司董事、Express Motor董事等。

至於香港四大家族中，除恆基地產李兆基家族的第三代成員仍年幼外，新鴻基地產及新世界發展的第三代成員也已陸續加入家族的上市公司工作，按家族接班人的方式培養歷練。

新世界鄭裕彤長孫鄭志剛是在2020年擔任新世界中國地產有限公司聯席行政總裁，正式接班鄭氏家族企業，成為香港地產豪門中最早登台的第三代接班人。此外，新鴻基地產董事局的名單中，目前有郭炳聯之子郭顥澧和郭基泓及郭炳江之子郭基輝，而郭炳湘在2018年去世，其長子郭基俊也已出任帝國集團及帝國發展董事。