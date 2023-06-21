成都開通直達香港高鐵全程近10hr　「一地兩檢」在港直接出入境通關

▲成都開往香的高鐵直達車服務人員穿著新制服登場。（圖／翻攝國際在線，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川成都前往香港西九龍的高鐵車票昨（20）日正式開售，象徵成都到香港的直通車時代正式來臨。據了解，這趟班次票價為二等座796元人民幣（約3428元新台幣）、一等座1275元人民幣（約5491元新台幣），途經貴州、廣西及廣東省境內，全程在10小時左右。

《新華網》報導，7月1日，鐵路部門將啓用第三季度列車運行圖，成都往返香港的直達高鐵（蓉港高鐵）將首次開行。當天（20日）上午，成都東開往香港西九龍的G2963次列車車票正式開售。截至6月20日20時，12306網站顯示，首趟列車售票火熱，商務座、一等座均僅剩1張。

為迎接新開闢的路線，成都客運段乘務人員將穿著特別設計的新制服亮相。制服以「魅力端莊、秀麗東方」為主題，將中國文化、鐵路元素、服務理念進行有機融合，極具巴蜀特色。此外，乘務人員還接受粵語專項培訓。

至於在旅客通關上，香港西九龍站也採用「一地兩檢」通關模式。無論從哪個車站進站，旅客皆可直接上車。直至抵達香港西九龍站後，再進行出、入境通關程序。

成都東站至香港西九龍站直達高鐵班次部分，南下G2963次列車上午8時48分從成都東站出發，經停樂山、宜賓西、貴陽東、桂林西、肇慶東、三水南、佛山西、廣州南、虎門、深圳北，於下午18時55分抵達香港西九龍站，全程10小時07分。北上G2864次列車也是朝發夕至，上午10時08分發車，晚上19時53分抵達，全程9小時45分鐘。