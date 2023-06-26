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「海之節慶x森林派對」　2023雲林海洋音樂祭主視覺搶先公布

▲文觀處處長陳璧君，推廣雲西觀光沿海特色、推出限定活動，除獲得國際金獎肯定外，更吸引約10萬人次觀光人潮造訪，成功創造周邊觀光效益，再造地方生機，讓三條崙風華再現。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文觀處處長陳璧君，推廣雲西觀光沿海特色、推出限定活動，除獲得國際金獎肯定外，更吸引約10萬人次觀光人潮造訪，成功創造周邊觀光效益，再造地方生機，讓三條崙風華再現。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林海洋音樂祭邁入第5年，今（26）日公開2023雲林海洋音樂祭主視覺設計，以「音樂、海洋、森林與環境永續」為核心主軸，透過繽紛如夏日奏鳴曲般的整體風格締造充滿活力與創造力的海洋音樂盛事，2023雲林海洋音樂祭7月29-30與8月5-6日連續週末，讓民眾感受到對於音樂、海洋與大自然的美好與嚮往。

文化觀光處長陳璧君表示，2023雲林海洋音樂祭主視覺繽紛的造型與色彩，展現了雲林海洋音樂祭活動豐富多元的意象。主視覺組成內容以音樂元素為基礎，整體畫面用色如夏日曲調輕快明亮，跳躍於粼粼波光海面上，與沙灘排球、SUP、比基尼、市集、森林等元素交織成活力熱情的景象，象徵夏日悠閒與渡假氛圍。

縣長張麗善表示，四湖鄉三條崙海水浴場近年在縣府努力之下，全面優化軟硬體設備，並在文觀處處長陳璧君帶領著文觀處同仁創意發想下，於2019年舉辦首屆雲林海洋音樂祭，2020年持續辦理，不僅成功復育了這片場域，更重新打響三條崙海水浴場知名度。

2021年雖受疫情影響仍未停辦，海洋音樂祭改以透過線上創意行銷手法，推廣雲西觀光沿海特色，緊接著2022年雲西海洋音樂祭結合高人氣歌手與海線美景，同時推出水上遊憩、微醺餐桌等限定活動，除獲得國際IAA MUSE CREATIVE AWARD金獎肯定外，更吸引約10萬人次觀光人潮造訪，成功創造周邊觀光效益，再造地方生機，讓三條崙風華再現。

文化觀光處說明，2023雲林海洋音樂祭將於7月29、30日、8月5、6日連續兩周末於四湖鄉三條崙海水浴場登場，活動內容將會陸續公布，請大家持續鎖定「雲林縣政府文化觀光處」及「慢遊雲林」粉絲專頁，也邀請大家把握盛夏時光，相揪來三條崙海水浴場感受這場「海之節慶x森林派對」，創造屬於自己最chill的夏日回憶。

▲文觀處處長陳璧君，推廣雲西觀光沿海特色、推出限定活動，除獲得國際金獎肯定外，更吸引約10萬人次觀光人潮造訪，成功創造周邊觀光效益，再造地方生機，讓三條崙風華再現。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為呼應SDGs中環境永續的政策理念，將風力發電機、海洋生物、回收標誌元素融入主視覺設計，呈現雲林海洋音樂祭致力於與自然環境共好的核心精神。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

 

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