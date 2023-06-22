熱障礙！盛夏氣溫高菜田一片禿　雲林蔬菜產地價格狂漲3成8

▲不少菜園乾脆光禿禿放著，等天氣好一些再播種。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節連假民生消費需求增加加上盛夏氣候炎熱，雲林產地出現「熱障礙」，許多菜田「光禿禿」農民多日沒菜可收，產地菜價2週以來大漲3成8。西螺鍾姓農民表示，因為一個月前菜價低，許多農民休耕，又遇日前連日雨晴反覆，造成復耕不易，進入這週則是豔陽高溫造成「熱障礙」，致使幾乎沒菜可收。

進入炎夏農作物出現葉片捲曲、生長停滯宛如中暑，這種情形稱為「熱障礙」，西螺不少菜園呈現光禿、 空園很多，都是因為太熱造成菜種不起來，西螺鍾姓農民表示，天氣太熱菜不好顧，夏天菜收成量也比較低，乾脆就這樣放著，等天氣好一些再播種。有些農民會在菜園會架設薄黑網防曬，就還能有一些收成。

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▲部分應節蔬菜因端午連假，民生消費需求增加，蔬菜交易行情呈漲多跌少勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

根據西螺果菜市場市況分析，部分應節蔬菜因端午連假，民生消費需求增加，蔬菜交易行情呈漲多跌少勢；其中，小白菜、小芥菜、青白菜、油菜、格藍菜和蚵仔白等短期葉菜類，因近日氣候不穩定致生長情形不順暢，採收到貨量減縮，因需求提高呈現漲勢。

西螺果菜市場蔬菜類交易量3百多公噸、總平均價每公斤20.1元；短期葉菜類交易價蚵白菜33.4元、油菜29.0元、青江白菜33.1元、小白菜35.5元、空心菜36.3元、莧菜46.8元、芹菜47.8元。距離2週前6月8日總平均價每公斤14.5元漲幅達3成8。

▲農民指出天氣炎熱蔬菜不好照顧。（圖／記者蔡佩旻攝）