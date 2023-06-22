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端午連假「FUN！一夏」　古蹟園區設置水樂園親子嗨翻了！

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午連假各地景點紛紛湧現人潮，雲林北港水道頭文化園區辦理6月22至25日連續四天「FUN！一夏水道頭樂園」直接在園區內設置氣墊水上樂園，吸引附近鄉鎮民眾攜家帶眷一同前往逛市集、消暑度一個愉快佳節。、

北港水道頭文化園區有古蹟十角水塔、日治時期建造的抽水機房，與日式宿舍群等歷史建築，縣府文化觀光處透過招租引進專業團隊並透過商業活動來活化歷史古蹟。近年在返鄉青年楊承樺用心經營下，文化園區不斷透過各式各樣的活動，已然成為北港新地標遊憩熱點，假日湧入許多遊客。

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▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲水道頭文化園區端午假期連續四天「FUN！一夏」，縣長張麗善、副議長蔡咏鍀、鎮民代表主席黃美蘭、文觀處長陳璧君與水道頭文化園區經營業者楊承樺邀請民眾前往遊玩。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，進入後疫情時期，現在解封了，終於可以好好出去玩，就是要讓親子一同來玩水，現場設置水上樂園氣墊城堡遊戲區，不管是大朋友小朋友都可以到現場享受清涼消暑的水上活動，水道頭文化園區是一個好玩、好休閒的地方，希望透過小確幸，讓大家在這活動能夠享受到非常愉快的夏天。

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

水道頭文化園區經營業者楊承樺表示，園區配合節慶活動、連續假期就會規劃出一系列的活動，包含文創市集、應景活動、親子闖關、街頭藝人不斷電等等，這次端午因為天氣炎熱，特地設置氣墊水池，讓小朋友們可以消暑、放電，歡迎大家一起來水道頭文化園區遊玩。

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港水道頭文化園連假文創市集種類豐富。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，端午連假，大家除了吃粽子、立蛋，也可以帶小朋友來這裡玩水清涼一下，四天連假活動內容非常精彩，有攤位市集、街頭藝人表演，另外草皮區設置了大型氣墊城堡水樂園要讓小朋友嗨玩樂翻天，而園區首創當代藝閣「藝馬當先」旋轉木馬也讓遊客不分年齡搭乘，體驗沉浸式真人藝閣。

▲北港水道頭文化園區端午連假設置水樂園消暑。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港水道頭文化園端午連假活動「藝馬當先」旋轉木馬，家長可以與孩子一起乘坐、回憶童年。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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