氣爆少年「自行送醫」家屬怒　消防局長：同時間63通電話湧入

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

「竹北氣爆」16歲少年於睡夢中被炸醒，全身91%燒燙傷，由媽媽騎機車3貼送醫，目前還在林口長庚加護病房插管搶救中，少年的家屬因而相當不滿，認為當天119沒有在第一時間趕到現場協助傷患就醫，讓他們無法諒解。新竹縣消防局則指出，案發當天同時段就湧入63通報案電話，消防人員全部都出動救援，第一輛受理報案車輛於6分鐘後就抵達現場，強調「時間上絕對沒有延誤」。

▲竹北氣爆少年傷勢嚴重插管，家屬不能諒解救護車太晚到。（圖／記者陳凱力翻攝）

少年的舅舅彭梓銨案發隔日受訪時眼眶泛淚，懇求現場媒體、社會大眾幫忙督促縣府「救救孩子」。彭梓銨說，孩子的情況很嚴重，當時在睡夢中發生氣爆，全身91%傷燙傷，第一時間全身都白了，「真的沒有皮了！」

舅舅表示，事發當下來不及等救護車，孩子還是他們騎著機車親自送去醫院，救護車是事後才到，「這有什麼用？孩子完全是我姊姊第一時間送到醫院的！」

對此，台中消防局長陳中振25日解釋，案發當日同時段就湧入63通報案電話，全都滿線，過濾後有15件是瓦斯外洩、12件住宅火警，消防人員所有分隊全部出動救援，第一輛受理報案車輛到場是6分鐘，7分鐘時就將火消滅，時間上並沒有延誤。