竹北瓦斯再外洩「現場最新情況」曝光　市長凌晨回應

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣竹北市中正東路一棟大樓24日發生瓦斯氣爆意外，昨日（25日）在同路段又傳出民宅瓦斯外洩，現場瓦斯濃度達到20000ppm。竹北市長鄭朝方今日（26日）凌晨1時許表示，經過緊急處理，現場瓦斯濃度下降，目前已經恢復正常；另外，他也提供「禁關推離」4項原則，呼籲民眾若遇到瓦斯外洩事件，請勿開、關任何電器，以免產生火花引起爆炸。

▲市長鄭朝方表示，現場瓦斯濃度已經下降至正常狀態。（圖／翻攝自Facebook／鄭朝方）

竹北市中正東路一棟大樓24日上午發生瓦斯氣爆意外，造成一名16歲少年全身91％嚴重灼傷，目前仍在林口長庚醫院加護病房插管搶救當中，另外還有5人受傷送醫。沒想到25日晚間10時許中正東路、仁義路又有民宅發生瓦斯外洩狀況，現場瓦斯濃度達到20000ppm嚴重超標，而且該地點距離氣爆住宅位置僅100多公尺。

▼▲現場瓦斯濃度一度嚴重超標。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹北市長鄭朝方26日凌晨1時許透過臉書發文公布最新狀況，他表示，接獲瓦斯外洩通報後已立即聯繫消防人員與瓦斯公司人員前往現場，測得數值為20000ppm，經過外部遮斷開關、水霧噴灑稀釋濃度及通風作業，25日晚間10時40分左右現場濃度下降至6000ppm，晚間11時左右現場濃度降至130ppm，截至26日凌晨1時32分已經恢復正常，請民眾安心。

另外，鄭朝方也提醒，民眾若遇到瓦斯外洩事件，切勿驚慌，並遵守以下4項原則「禁關推離」處理：

1、禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花引起爆炸。

2、關：關閉天然氣瓦斯總開關或瓦斯桶開關。

3、推：小心推開窗戶以避免產生摩擦火花，讓空氣流通，讓瓦斯儘速飄散出去。

4、離：儘速離開現場到戶外，離開室內後撥打119報案及通報瓦斯公司協助。