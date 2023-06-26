　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北氣爆16歲少年91％燒傷！家屬稱未見救護車　警消回應

文／中央社

新竹縣竹北市24日瓦斯外洩氣爆案，1名少年嚴重燒燙傷，家屬25日表示，24日未見救護車到場。新竹縣縣消防局表示，24日救護車派遣時間約10分鐘抵達。

▲▼竹北氣爆，楊文科慰問家屬。（圖／新竹縣府提供）

▲少年的母親（黑衣）向新竹縣長楊文科表示，無法諒解當天119沒有在第一時間趕到現場協助就醫。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣消防局24日上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及12件火警報案等，其中竹北市中正東路1棟大樓氣爆、大樓9至11樓冒煙，造成1人嚴重燒燙傷、5人輕傷。

住在氣爆大樓內的16歲陳姓少年受到嚴重燒燙傷，他的舅舅、也是大樓管委會彭姓主委25日接受媒體聯訪時眼泛淚光表示，外甥那麼年輕、沒有做錯事，24日看到外甥第一時間「全身都白的」，已經沒有皮了，讓人不捨。

他說，第一時間並沒有救護車抵達現場，是他們自己騎摩托車將少年送醫，隨後再轉院到林口長庚醫院，怒斥「救護車事後才到，有什麼用呢」，就算縣府、新竹瓦斯公司承認錯誤又怎樣，受傷的人往後復健之路很痛苦。

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼▲少年逃出後是由家屬騎機車載送就醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳姓少年從家中逃出的社區監視器影像下午曝光，從畫面中可見陳姓少年身上的衣服疑似因氣爆而嚴重破損，從家裡逃出後站在社區中庭由他人協助沖水、讓身體降溫，疑因等不到救護車，決定由家人騎機車送醫。

新竹縣政府消防局長陳中振25日接受媒體聯訪表示，勤指中心24日上午8時14分起陸續接到竹北市內63通報案電話，導致線路滿載，經過濾後有15件是瓦斯外洩、12件住宅火警，竹北轄內消防隊的人車均派遣出勤，甚至鄰近鄉鎮的車輛也調度到竹北地區支援。

陳中振說，24日上午8時31分接到中正東路大樓瓦斯外洩、發生氣爆報案，立刻調度已在外救災的人車趕往，以派遣時間來說，消防車及救護車大約10分鐘左右抵達氣爆大樓現場，車輛到達時傷者可能已自行就醫。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
連3天防大雨地區曝　強對流周末擴大
小琉球包棟民宿「員工霸占1樓打麻將」！業者道歉…2句話又遭炎
竹北瓦斯再外洩「現場最新情況」曝光　市長凌晨回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北氣爆案住戶不滿楊文科缺席協調會　擬成立自救會

竹北氣爆16歲少年91％燒傷！家屬稱未見救護車　警消回應

竹北瓦斯再外洩「現場最新情況」曝光　市長凌晨回應

三重男外出運動「走向斑馬線就被撞」！遭輾不治身亡

快訊／竹北才氣爆！同路段民宅再傳「瓦斯外洩」濃度飆到20000ppm

彰化夫妻遭撞噴飛！摔進2公尺深排水溝「插入爛泥堆」

快訊／新北拖吊車撞上行人　20歲男過馬路遭輾斃

鐵工花3千元約鄰居少女出門！爽一次代價超大

捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

不滿愛犬被檳榔攤黑狗咬死　汐止飼主開車衝撞店家報仇

朴寶劍「讀碩士心超累」：逃跑吧XD　眼神空洞+苦笑..「一提論文秒爆汗」

竹北氣爆案住戶不滿楊文科缺席協調會　擬成立自救會

竹北氣爆16歲少年91％燒傷！家屬稱未見救護車　警消回應

竹北瓦斯再外洩「現場最新情況」曝光　市長凌晨回應

三重男外出運動「走向斑馬線就被撞」！遭輾不治身亡

快訊／竹北才氣爆！同路段民宅再傳「瓦斯外洩」濃度飆到20000ppm

彰化夫妻遭撞噴飛！摔進2公尺深排水溝「插入爛泥堆」

快訊／新北拖吊車撞上行人　20歲男過馬路遭輾斃

鐵工花3千元約鄰居少女出門！爽一次代價超大

捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

氣爆害16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提「3訴求」慟喊：無法諒解

從境外航運到兩岸直航　林省三以航運公會領導身分奉獻15年心力

唐綺陽運勢／八卦事件起作用「有翻車跡象」！射手小心濫情引糾紛

美式下殺28元、拿鐵買2送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

15歲特殊生信任體育老師　竟遭誘騙綁架

7、8名台人去日本玩「當自己家行為」曝　同鄉尷尬先離開

竹北氣爆案住戶不滿楊文科缺席協調會　擬成立自救會

許路兒美到看不出年紀！身材皮膚宛如少女　凍齡10秘訣一次看

瓦格納傭兵結束兵變　陸續撤出俄羅斯南部數州

安妮亞家族旅行！電影《間諜家家酒》特報片公開、巧克力牽涉世界和平

「大曲線女孩」控航空公司歧視　都2023年了還不拓寬飛機走道

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

即／新北拖吊車撞上行人　20歲男遭輾亡

汐止男不滿愛犬遭咬死　開車撞店家報仇

竹北才氣爆　同路段民宅再傳瓦斯外洩

三重男外出運動！走向斑馬線就遭輾斃

獨立片商怒告吃票！國賓影城要賠563萬

竹北瓦斯再外洩　市長凌晨最新回應

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

彰化夫妻遭撞噴飛！摔進2公尺深排水溝

鐵工約鄰居少女出門！爽一次代價超大

26歲女通緝犯懷胎9月　夜遊旗津被逮

房子借朋友住竟招來死神　他住頂樓無辜慘被燒死

加油員提醒開錯道　男乘客暴怒揮刀濺血

即／樹林情侶吵架引爆瓦斯！　無辜鄰居送醫亡

16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提3訴求慟喊：無法諒解

更多熱門

相關新聞

竹北才氣爆　同路段民宅再傳瓦斯外洩

竹北才氣爆　同路段民宅再傳瓦斯外洩

新竹縣竹北、湖口等地區24日由於瓦斯管線超壓，引發多起民宅氣爆、火災及瓦斯外洩事故。不料新竹縣消防局25日再度接獲通報，竹北市中正東路、仁義路口有民宅飄出瓦斯味，由於地點非常靠近24日發生氣爆的位置，立刻會同瓦斯公司人員趕到現場搶救。

16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提3訴求慟喊：無法諒解

16歲少年91％燒傷搶命中　媽媽提3訴求慟喊：無法諒解

竹北少年逃命畫面曝！鄰居忙灑水降溫

竹北少年逃命畫面曝！鄰居忙灑水降溫

獨／竹北氣爆16歲少年重傷　法定最低投保金額曝

獨／竹北氣爆16歲少年重傷　法定最低投保金額曝

楊文科鞠躬　感到萬分歉意及難過

楊文科鞠躬　感到萬分歉意及難過

關鍵字：

竹北氣爆

讀者迴響

熱門新聞

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

遭NONO性騷沒跟媽說　小紅老師「曝新行蹤」含淚坦白了

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

郭彥均「撂重話開噴來賓」網讚翻

五月天瑪莎脫團了！　宣佈當他演唱會貝斯手

千金拒付40元停車費！管理員遭拖行慘死

Metoo 3人都和他有關！　男星還原宥勝合作孟耿如現場

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

桃園26日送肉粽路線曝！居民見時間點崩潰

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

《浪姐4》五公演淘汰名單疑流出　台女星1晉級1淘汰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面