竹北氣爆16歲少年91％燒傷！家屬稱未見救護車　警消回應

文／中央社

新竹縣竹北市24日瓦斯外洩氣爆案，1名少年嚴重燒燙傷，家屬25日表示，24日未見救護車到場。新竹縣縣消防局表示，24日救護車派遣時間約10分鐘抵達。

▲少年的母親（黑衣）向新竹縣長楊文科表示，無法諒解當天119沒有在第一時間趕到現場協助就醫。（圖／新竹縣府提供）

新竹縣消防局24日上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，分別是瓦斯漏氣案件15件（瓦斯味）及12件火警報案等，其中竹北市中正東路1棟大樓氣爆、大樓9至11樓冒煙，造成1人嚴重燒燙傷、5人輕傷。

住在氣爆大樓內的16歲陳姓少年受到嚴重燒燙傷，他的舅舅、也是大樓管委會彭姓主委25日接受媒體聯訪時眼泛淚光表示，外甥那麼年輕、沒有做錯事，24日看到外甥第一時間「全身都白的」，已經沒有皮了，讓人不捨。

他說，第一時間並沒有救護車抵達現場，是他們自己騎摩托車將少年送醫，隨後再轉院到林口長庚醫院，怒斥「救護車事後才到，有什麼用呢」，就算縣府、新竹瓦斯公司承認錯誤又怎樣，受傷的人往後復健之路很痛苦。

▼▲少年逃出後是由家屬騎機車載送就醫。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳姓少年從家中逃出的社區監視器影像下午曝光，從畫面中可見陳姓少年身上的衣服疑似因氣爆而嚴重破損，從家裡逃出後站在社區中庭由他人協助沖水、讓身體降溫，疑因等不到救護車，決定由家人騎機車送醫。

新竹縣政府消防局長陳中振25日接受媒體聯訪表示，勤指中心24日上午8時14分起陸續接到竹北市內63通報案電話，導致線路滿載，經過濾後有15件是瓦斯外洩、12件住宅火警，竹北轄內消防隊的人車均派遣出勤，甚至鄰近鄉鎮的車輛也調度到竹北地區支援。

陳中振說，24日上午8時31分接到中正東路大樓瓦斯外洩、發生氣爆報案，立刻調度已在外救災的人車趕往，以派遣時間來說，消防車及救護車大約10分鐘左右抵達氣爆大樓現場，車輛到達時傷者可能已自行就醫。