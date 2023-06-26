情侶公園割草賺錢準備繳罰款　因酒起口角！警揪出他被通緝

▲林姓男子為繳罰款在公園擔任割草工。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市33歲林姓男子與女友在公園割草欲賺錢繳罰金，卻因女友在工作中喝酒，2人發生爭吵，因聲音過大引起民眾注意向警方報案，員警到場排解糾紛，意外查獲林男涉嫌偽造文書案件未繳9萬元罰款，遭到宜蘭地檢署通緝，當場將其逮捕依法解送歸案。

▲林男與女友發生爭吵引警關切，意外查獲他的通緝身份。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所巡佐許庭祐、警員葉文顯25日13時許接獲民眾報案，在觀音區六和公園有一對男女在大聲爭吵，擔心後續會發生肢體衝突，請警方到場關心。

員警獲報前往查看，男子表示他與女友一同在公園進行除草工作，但他不滿女友在工作中飲酒，於是訓斥女友，兩人因此發生爭吵。員警確認雙方僅有口角衝突無人受傷，隨即向兩人進行身分查詢。

男子在盤查的過程中支吾其詞，遲遲不願提供年籍資料，行為舉止相當可疑，最後在員警的持續詢問下，男子坦承是因為涉及偽造文書案件積欠9萬元罰金未繳納，遭到宜蘭地檢署通緝，他為了繳罰金才與女友一起擔任除草工，沒想到會因此遭逮，直呼倒楣。員警確認男子通緝身分後，隨即將他帶回派出所，詢後依法解送歸案。