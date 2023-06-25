房子借朋友住竟招來死神！情侶吵架引爆瓦斯2傷　他住頂樓無辜慘死

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市樹林區潭興路107巷一處住宅大樓，25日下午2時許發生火警！一對情侶不明原因發生爭執，男友激動點燃瓦斯噴燈引爆瓦斯罐，造成4根手指當場遭炸斷，女友則是腰部、手部灼傷，2人自行逃出。警消獲報到場發現住頂樓的房東無生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，現場找到一組封膜機，懷疑與毒品有關。

▲劉男引爆瓦斯，雙手斷指送醫。（圖／民眾提供，下同）

據悉，40歲李男與有毒品、槍砲前科的26歲劉男是朋友關係，將房子借住給劉男與女友29歲顏女，未料2人不明原因吵架，劉男揚言開瓦斯同歸於盡，點燃瓦斯噴燈引爆瓦斯罐後，引起大火。

警消到場時，劉姓男子意識清醒，左手小拇指、右手中指、無名指、小拇指均斷肢，身上受有2度5%燒燙傷；顏姓女友則是意識清醒，腰部、手臂燒燙傷；另外，警消還在7樓樓梯間找到一名李姓男子，無生命跡象，3人均被送醫救治。

李男經搶救後，仍不幸宣告不治，劉男則傷重插管治療中，顏女則受到輕傷，待她出院再釐清事發經過，由於現場除了找到瓦斯噴燈外，還有一組封膜機，警方懷疑劉男與毒品有關。整起事件詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▼顏姓女友送醫。（圖／民眾提供）