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情侶之間不用搶答！老是說「沒問題、沒關係」=沒有界限和主見

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲情侶或伴侶之間，不用急著說「沒問題」、「沒關係」。（圖／CFP）

文／瑪那熊（陳家維）諮商心理師
摘自／遠流出版《在一起，不是要你假裝幸福：揮別戀愛焦慮的25堂感情成長課

在關係中如何維持自己的框架，卻又不會成為自大狂或控制狂呢？除了清楚表達自己的看法與底線外，還可以養成兩個習慣：

●別急著說「沒問題」

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「我八點下班，可以來載我嗎？」
「好喔。」

「我想買台掃地機器人放租屋處，可以嗎？」
「沒問題。」

「我不希望你買錶／買包。」
「OK，那我不買了。」

當伴侶提出某樣要求，很多人因為怕惹對方生氣，或想要討好對方，所以很快便一口答應。但心裡可能根本不願意，或甚至還沒想過自己能否接受、是否方便，就先自動化地表達認同。

下次聽到對方的要求時，務必忍住「趕快答應，以免節外生枝」的衝動，請先思考、評估自己的狀態與意願，再給出答覆。

例如可以表達「我先想一下」、「稍等我一下」、「我看一下時間」，畢竟這可不是什麼搶答遊戲，回得快就贏。而且別忘了，若對伴侶的要求有所疑慮，或覺得被踩到自身界線，可以先透過提問，弄清楚對方的想法，接著表達自己的觀點，讓雙方進入協調階段。

●別急著說「沒關係」

有時伴侶的要求，會讓我們覺得「雖然稍微造成我的不便，但也沒到無法接受」，也就是「界線被碰觸，但不到被挑戰」的程度。有些人很可能會在思考後，直接選擇答應，而不進入協調。這種情況下，伴侶也可能會表達歉意或謝意，例如：
「不好意思，還讓你來載我。」、「謝謝你把時間排開，來和我的家人吃飯。」、「抱歉，因為先買了家裡用的東西，害你要下個月才能買自己的東西。」

如果我們發自內心覺得「這真的沒什麼」，即對方的要求原本就沒影響到自己，或根本沒碰觸到什麼界線，那當然可以說「不用在意」、「沒事沒事」。

但我也見過一些人很習慣在伴侶表達歉意、謝意時，自動化地回覆「沒關係」。這往往源自討好心態，想展現順從來維繫這段感情，所以習慣把「沒關係」掛在嘴邊。但容我再次提醒，這通常會產生反效果！不假思索地說出「沒關係」，會讓你的幫忙、妥協顯得非常沒有價值，破壞了框架而降低魅力。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲情侶之間不用急著說「沒關係」。（圖／資料照）

還有些把「沒關係」當口頭禪的人，則是想營造出「我很大器」、「我很大方」的形象，即使心裡不是滋味，也要做出無所謂的樣子。尤其有些網路鄉民高聲疾呼「男人就是要Man」、「男人就要霸氣」，或是「要當個包容對方的好女人」的毒雞湯，讓一些情侶誤以為「什麼都我來扛」、「絕不能抱怨」才能讓關係長久。

但若在互動當中被對方觀察到「嘴上說好，心裡不爽」的細微線索，或被看見心口不一的模樣時，將被貼上「不一致」的標籤。這會大幅降低我們在對方心中的價值與魅力，破壞對伴侶的吸引力。

下次當伴侶為我們的付出、讓步說出感謝或表達抱歉時，請別急著說「沒關係」！若你發自內心覺得沒影響，當然可以明確告訴對方，但記得說明原因。例如：
「沒關係啊，因為我也趁機出來走走。」
「不用在意，我覺得認識一下你的家人，對我們的關係很好啊。」
「沒事，我沒有一定要現在買，下個月搞不好還有折扣呢！」

如果覺得對方的要求真的有影響到自己，但評估後還是決定配合，那面對對方的感謝或抱歉，可以說明我們被影響的是什麼，以及為何仍然決定接受。例如：
「我的確是有點累，但覺得去載你可以見個面，也滿開心。」
「時間是真的有點緊繃，但我覺得與你家人認識一下也很重要。」
「這個月沒入手，是有點可惜，但我覺得先買家裡用的也很好。」

如果對方的要求實在踩了你的界線，讓你無法輕易說出「沒關係」怎麼辦？回到這一課的主軸：表達界線，保持彈性。帶領對方進入「協調階段」，評估自己可以退讓多少、底線在哪，試著找出彼此間的共識。

記住，別急著說「沒問題」、「沒關係」，這只會顯得自己是個沒有界線與主見的人，適時展現它們，會讓人更有魅力哦！

▲▼瑪那熊《在一起，不是要你假裝幸福：揮別戀愛焦慮的25堂感情成長課》。（圖／遠流出版提供）

★本文摘自遠流出版《在一起，不是要你假裝幸福：揮別戀愛焦慮的25堂感情成長課》，一本深度解析「交往關係」的內在成長之書，作者瑪那熊（陳家維）諮商心理師。

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