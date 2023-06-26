獨／樹林氣爆逆轉！男友手持「土製炸彈」引爆釀1死　女友重回現場

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市樹林區潭興路107巷一處大樓，25日下午發生火警！一對情侶因細故發生爭執，男友情緒激動開瓦斯引爆，造成2人受傷、1人死亡的慘劇。但火調人員懷疑，男友應是手持爆裂物引爆，女友在警詢時也坦承，男友是持類似土製炸彈物引爆。

▲顏女在警方戒護下重回爆炸現場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

警消初步調查，起火的是一棟6層樓高建築物，情侶檔住在4樓，雙方發生爭吵後，男子引爆手中物品，隨後更點燃屋內物品，現場頓時竄出濃濃黑煙。

警消獲報到場處理，發現26歲劉姓男子意識清醒，左手小拇指、右手中指、無名指、小拇指均斷肢，身上受有2度5%燒燙傷；29歲顏姓女友則是意識清醒，腰部、手臂燒燙傷；另外，警消還在7樓樓梯間找到一名40歲李姓住戶，3人均被送醫救治，李男經緊急搶救後，仍宣告不治。

據了解，3人皆有毒品前科，李男、劉男是朋友關係，將房子借住給劉男與顏女，未料，劉、顏2人因不明原因吵架引發火勢。

據火調科現場評估，懷疑火勢是劉男手上持爆裂物造成，顏女亦坦承，劉男手持類似土製炸彈的黑色爆裂物引爆。警方指出，現場調查情況初步與顏女敘述一致，26日上午10時30分火調科及鑑識人員及顏女重返事故現場進行調查。