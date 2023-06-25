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南投縣老人免費裝置假牙經費加碼　從3000萬增為5000萬

▲南投縣65歲以上一般戶老人免費裝置假牙經費今年增編2000萬元，達5千萬元。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣65歲以上一般戶老人免費裝置假牙經費今年增編2000萬元，達5千萬元。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華關心縣內長輩身體狀況，今年針對老人假牙補助經費增編2000萬元預算、總數達5000萬，期望讓更多長輩得到補助裝置假牙。

許淑華20日上午在縣府社會及勞動處長林志忠的陪同下，在竹山鎮衛生所親自發放假牙補助金支票給20位長輩們，也開心地與長輩話家常、瞭解裝假牙後使用情形；老人家們從縣長手中接過支票也都很高興，感謝縣長的福利措施與貼心服務。

▲南投縣65歲以上一般戶老人免費裝置假牙經費今年增編2000萬元，達5千萬元。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣65歲以上一般戶老人免費裝置假牙經費今年增編2000萬元，達5千萬元。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處表示，112年度縣府老人假牙補助預算共編列5772萬8000元，含中（低）收入戶772萬8000元，其中65歲以上一般戶老人免費裝置假牙經費增編2000萬元，從3千萬元調高至5千萬元，總計自110年截至112年止，受惠人數已達3595人。

許淑華表示，看到老人家們裝置假牙後能開心地吃東西，覺得很欣慰，而為照顧更多的長輩們，今年縣府也在一般戶的老人免費裝置假牙上增加預算，不讓老人家們久等，期望藉此促進老人口齒咀嚼功能，照顧更多長輩的健康。

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