帶狀皰疹疼痛可達數年！花蓮即日起免費施打疫苗　9000人受惠

▲花蓮自即日起免費施打帶狀皰疹疫苗，鼓勵符合資格長者儘速接種。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動第三年的帶狀皰疹病毒疫苗接種計畫，即日起同步在13鄉鎮市衛生所開始預約接種，接種對象為設籍本縣50歲以上中低收戶、低收戶及65歲（原住民為55歲）以上具有慢性病長者，以保護經濟弱勢及免疫力較低的長者免於帶狀皰疹的困擾。

▲帶狀皰疹疫苗接種記者會由花蓮縣長徐榛蔚親自主持。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府對長者健康特別重視，家有一老如有一寶，如果長輩身體不佳將會影響全家人的生活。65歲以上帶狀疱疹發生率約11.5%，年長者者或伴有慢性疾病者罹患的風險越高，除了維持正常的作息和提升免疫力外，接種帶狀皰疹病毒疫苗是重要的預防措施，帶狀皰疹疫苗一劑可提供長達約10年的保護。花蓮縣從2021年開始啟動為期4年的「帶狀皰疹疫苗接種計畫」，今年將提供3000劑的疫苗免費施打，預計可累積9,000人接種疫苗，讓更多的長者能夠受到保護，減少患病的風險。

▲今年3000劑的疫苗，預計可累積9000人接種。

花蓮縣衛生局表示，帶狀皰疹是由水痘病毒引起的疾病，一旦感染水痘病毒並痊癒，病毒仍潛伏於脊神經節內，當免疫力低下或作息不正常時，病毒可能復發成帶狀皰疹，帶狀皰疹最明顯的症狀是皮膚上的紅疹，伴隨著劇烈的帶狀皰疹神經痛，這種疼痛可以持續數個月甚至數年，對患者的生活品質造成嚴重影響。因此提醒鄉親自主防疫及平日預防很重要，如保持充足睡眠、均衡飲食、適度運動和減少壓力等，另外，疫苗接種也可以有效預防帶狀皰疹，減少患者的痛苦和相關併發症的風險，呼籲今年符合接種條件還沒接種疫苗的鄉親，儘快預約施打，儘早獲得保護力。

▲即日起同步在花蓮13鄉鎮市衛生所開始預約接種。

衛生局再次提醒，今年接種對象為設籍本縣的50歲以上中低收戶、低收戶及65歲（原住民為55歲）以上具有慢性病長者，可至本縣13鄉鎮巿衛生所預約接種，也可選擇跨鄉鎮施打，接種當天請攜帶健保卡、身份證(驗完歸還)、身分證正反面影本及中低或低收證明、慢性病處方箋或相關證明文件，另提醒若為55歲至64歲原住民另請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本，若有相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所。