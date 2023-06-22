藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

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藍委批學費補助替賴清德「政策買票」　林為洲籲侯友宜提自己的方案

▲▼林為洲與民間團體召開「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對副總統兼民進黨總統參選人賴清德前天拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，隔天行政院長陳建仁又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，國民黨立委從蔡政府提出的時間點來看，質疑是政策買票，但並未反對相關政策，只是要做好排富等相關配套。國民黨立委林為洲更表示，考慮新會期提出國民黨的方案，也建議國民黨總統參選人侯友宜提出自己的方案。

賴清德20日在朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗典禮時，提出政府有責任縮短念公私立大學學費落差，研議補助念私大學生每年2.5萬元；教育部長高教司司長朱俊彰則指，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用。

陳建仁21日到高速公路局北區交控中心視察112年端午節連假國道疏運辦理情形，宣布三個配套措施：第一，公私立大專弱勢的補助方案能夠再予以擴大；第二，高中職學費全面免費；第三，學貸延長。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問國民黨立委看法，國民黨團總召曾銘宗指出，假設年輕人有困難，大方向他都支持，但沒有排富或任何配套，就是大撒幣，標準的政策買票。曾說，由賴清德率先拋出，再由陳建仁加碼，是不是看到民調不妙了、年輕朋友跑掉了，就來這一招？但年輕朋友眼睛是雪亮的，所以呼籲蔡政府不要大撒幣，不要選舉到了政策買票，平常就要提出有利年輕朋人的政策，不要選舉到了才想到他們。

曾銘宗也提及，蔡政府上任後年年有特別預算，包括前瞻基礎建設8400億元、防疫振興預算8400億元，加上購買戰機等，已經超過2兆元，卻沒有做出政績，反而造成財政敗壞。

藍委賴士葆直言， 減輕學子負擔當然沒什麼可以反對的，但要排富，且為什麼這時候才做？時機點很清楚，就是賴清德年輕選票不多，拼命拉年輕票，是另類的撒幣政策。

國民黨立委王鴻薇表示，該項政策是可以討論的，但提出的時間點跟方式都是政策買票；譬如賴說要補助私立大學，卻明年2月實施，意思就是選後再說，「沒有投我就沒有」，怎麼會這樣毫不掩飾？錢從哪裡來？由於少子化，有些私立大學、高中職面臨退場危機，也要說清楚到底是在救學生，還是在救學校？該政策不是不能討論，但社會上沒做過充分討論，難道不能等有更完整的方向後再宣布？蔡政府執政七年多都沒在做，今天突然說要做，不是為了選舉是為了什麼。

林為洲同樣質疑，民進黨已經執政七年，到選舉前才拋出來，那之前花那麼多錢做前瞻等，怎麼不早一點讓辛苦背學貸的學生減輕負擔。林認為，補助一定要到位，全面盤點哪些學子負擔沉重或其家庭負擔不起，至於本來就很有錢的人，可以負擔起私校學費，那你還補助他嗎？倒也未必，所以要排富。

林為洲也提及，對於已畢業但仍在背學貸的人是否要溯及既往，這個也可以考慮，因為表示這些人家裡沒辦法幫他負擔，這都應該都納入考慮；所以考慮新會期提出國民黨的方案，也建議侯友宜提出自己的方案。

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