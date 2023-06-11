Youth Camp「玉山行」活動開放報名　每梯次2戶低收子弟免費

▲「玉山行」青年營即起已開放報名。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處將於7、8月暑假期間辦理「2023年國家公園Youth Camp」活動，特別針對10到12年級（高中職專科）的青少年規劃4梯次、為期3天2夜的「玉山行」青年營，挑戰玉山主峰，即日起已開放報名，每梯次提供2戶低收入戶子弟免費，希望讓年輕學子親近山林、了解保護山林的理念，並透過登頂過程了解團隊合作的重要性，培育具主動關懷他人、實踐國土守護的精神。

本活動4梯次日期分別為：第一梯次：7月24日（一）至26日（三）；第二梯次：7月27日（四）至29日（六）；第三梯次：8月14日（一）至16日（三）；第四梯次：8月17日（四）至19日（六），每梯次預計招收 24 名學員。



玉管處指出，本次活動將從海拔2610公尺的塔塔加開始，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，中途夜宿於排雲山莊補充體力後，繼而穿越高海拔冷杉林及寒原林相，再歷經曲折碎石的「之」字山徑，攀登至玉山主峰（海拔3952公尺），可俯視大自然鬼斧神工的美，環視迭嶂層巒的壯麗山景。

玉管處表示，為推廣青年登山教育觀念，活動過程安排「行前自主登山能力養成訓練」，並穿插「生態保育」、「棲地保護」以及「登山安全」等相關登山課程，希望藉由循序漸進、由淺入深的訓練，讓學員落實登山行前整備及體能訓練，以達到平安登山，親身領略玉山之美的目的。

玉管處提醒，報名期間至6月25日晚間6時止，名額有限，歡迎踴躍報名；相關報名資訊和活動詳情請洽玉山國家公園管理處官方活動報名網站活動簡章：https://www.ysnp.gov.tw/Apply/ActivityRegistration/C020001。